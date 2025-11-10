Aldrig tidigare skådat: Peugeot visar djärv ny design för elbilar

Peugeot har visat upp sitt mest djärva designkoncept hittills.

Konceptbilen, kallad Polygon, ger en förhandsblick på hur framtidens elbilar från märket kommer att se ut, och förändringarna är omfattande. Det skriver Mobilsiden.

Det nya formspråket kännetecknas av skarpare linjer, aerodynamiska proportioner och en mer monolitisk silhuett än dagens modeller.

Polygon är inte bara en stilövning utan representerar Peugeots nästa steg mot en helt elektrisk framtid.

Den första modellen som väntas få det nya utseendet är nästa generation Peugeot e-208, som enligt uppgifter lanseras mot slutet av 2026.

Peugeot Polygon visar märkets nya elbilsdesign. (Foto: Mobilsiden.dk)

Design med tydlig riktning

Det nya konceptet visar tydligt hur de vill positionera sig på den snabbt växande elbilsmarknaden.

Invändigt presenterar Polygon en uppdaterad version av Peugeots välkända i-Cockpit.

Föraren möts av ett futuristiskt yoke-ratt med så kallad steer-by-wire-teknik och en svävande 21-tums infotainmentskärm som tar sikte på en mer digital körupplevelse.

Den kommande e-208 ska byggas på Stellantis nya STLA Small-plattform, vilket innebär att modellen endast kommer som elbil.