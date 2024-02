Studie: Viagra minskar risken för Alzheimers

Fryskatastrof på Karolinska Institutet – årtionden av forskning borta

Frysarna på Karolinska Institutet (KI) blev för varma under julhelgen – en katastrof där biomaterial, cellinjer och blodprover som samlats in under decennier gått förlorat. Enligt KI är den stora mängden material oersättlig. Life Science Sweden skriver att särskilt drabbat är Instituten för medicin, främst hematologi, kardiologi, endokrinologi. ”Det här berör 200-300 forskare och kan …