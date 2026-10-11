Högt blodtryck på Lancets hotlista – bredvid kärnvapen och AI

På söndagen presenteras resultaten på World Health Summit i Berlin, Tyskland. Enligt The Guardian består listan av 17 punkter, varav två bedöms kunna utrota mänskligheten helt – kärnvapenkrig och illasinnad användning av artificiell intelligens.

När det gäller AI handlar oron bland annat om att tekniken kan användas för att utveckla biologiska vapen. En storskalig kärnvapenkonflikt skulle i sin tur kunna utlösa en kärnvapenvinter, med omfattande konsekvenser för jordbruk, livsmedelsförsörjning och människors överlevnad.

Lancets mätvärde: Funktionsjusterade levnadsår

Högt blodtryck, klimatförändringar och antibiotikaresistens hör till de mer vardagliga hot som kan få enorma konsekvenser för människors hälsa under de kommande 75 åren.

”Beslut som fattas av ledare i dag kommer att forma nästa generations hälsa och välbefinnande”, säger professor Christopher Murray, medordförande för kommissionen och chef för Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington.

Analysens mätvärde är hur mycket friskt liv som riskerar att gå förlorat till följd av hoten, så kallade funktionsjusterade levnadsår (eng. disability-adjusted life years, DALY). Ett av kriterierna var också att det faktiskt ska gå att göra något åt hotet.

”Vi utgår från att om du idag är beslutsfattare – vare sig det är på global multilateral nivå eller på nationell nivå – så är detta de potentiella hot du kan ställas inför, och detta är i vilken omfattning du faktiskt kan göra skillnad om du agerar”, säger Ibrahim Abubakar, ledamot av kommissionen och professor i infektionsepidemiologi vid UCL.