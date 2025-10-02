Studie: Dålig sömn ger äldre hjärna

Det är många som lider av sömnproblem, enligt Hjärnfonden besväras fyra av tio svenskar av för lite sömn.

Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt om det finns någon koppling mellan sömnvanor och hur gammal hjärnan ser ut att vara i jämförelse med dess fysiska ålder.

ANNONS

Hela 27 500 medelålders och äldre personer i UK Biobank, vars hjärnor avbildats med magnetkamera, har ingått i studien.

Forskarna uppskattade de avbildade hjärnornas biologiska ålder med hjälp av maskininlärning och mer än tusen olika mått.

Med hjälp av studiedeltagarnas självrapporterade information om sådant som dygnsrytm, insomningssvårigheter, genomsnittlig sovtid, snarkning och trötthet på dagen satte forskarna poäng på deras sömnkvalitet.

“Vi såg att varje poängs minskning i sömnkvalitet motsvarade en ökning av hjärnans ålder med cirka ett halvår. Personer med dålig sömn hade en hjärna som i genomsnitt såg ett år äldre ut än deras faktiska ålder”, säger Abigail Dove i ett pressmeddelande.

Hon har lett studien och är forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.

Begränsningar med studien

Att resultaten i studien bygger på självrapporterad sömn kan ha betydelse för tolkningen av resultaten.

ANNONS

En annan begränsning med studien är att de som deltar i UK Biobank generellt är friskare än den brittiska befolkningen i stort.