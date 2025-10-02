Dagens PS
Studie: Dålig sömn ger äldre hjärna

En man ligger vaken och en magnetkamerabild av en hjärna. Personer som lider av dålig sömn är mer benägna att ha hjärnor som ser äldre ut än vad de faktiskt är. 
Personer som lider av dålig sömn är mer benägna att ha hjärnor som ser äldre ut än vad de faktiskt är. (Foto: Syda Productions och AlpakaVideo)
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Hjärnan hos äldre och medelålders personer som besväras av dålig sömn är biologiskt äldre än deras fysiska ålder.

Det är många som lider av sömnproblem, enligt Hjärnfonden besväras fyra av tio svenskar av för lite sömn.

Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt om det finns någon koppling mellan sömnvanor och hur gammal hjärnan ser ut att vara i jämförelse med dess fysiska ålder.

Hela 27 500 medelålders och äldre personer i UK Biobank, vars hjärnor avbildats med magnetkamera, har ingått i studien.

Forskarna uppskattade de avbildade hjärnornas biologiska ålder med hjälp av maskininlärning och mer än tusen olika mått.

Med hjälp av studiedeltagarnas självrapporterade information om sådant som dygnsrytm, insomningssvårigheter, genomsnittlig sovtid, snarkning och trötthet på dagen satte forskarna poäng på deras sömnkvalitet.

“Vi såg att varje poängs minskning i sömnkvalitet motsvarade en ökning av hjärnans ålder med cirka ett halvår. Personer med dålig sömn hade en hjärna som i genomsnitt såg ett år äldre ut än deras faktiska ålder”, säger Abigail Dove i ett pressmeddelande.

Hon har lett studien och är forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.

Begränsningar med studien

Att resultaten i studien bygger på självrapporterad sömn kan ha betydelse för tolkningen av resultaten.

En annan begränsning med studien är att de som deltar i UK Biobank generellt är friskare än den brittiska befolkningen i stort.

Inflammation i kroppen

Forskarna undersökte även nivån av låggradig inflammation i kroppen i syfte att bättre förstå hur dålig sömn kan påverka hjärnans biologiska ålder och fann att inflammation kan förklara över 10 procent av sambandet.

“Resultaten ger stöd för att dålig sömn kan bidra till ett snabbare åldrande av hjärnan och pekar på inflammation som en av de bakomliggande mekanismerna”, säger Abigail Dove i pressmeddelandet.

Att det system som rensar bort skadliga ämnen i hjärnan när vi sover försämras, eller att dålig sömn påverkar hjärt-kärlhälsan, som i sin tur kan vara negativt för hjärnan, kan vara andra möjliga förklaringar till sambandet.

Exteriör Folkhälsomyndigheten i Solna.
Folkhälsomyndigheten har nio tips på vad du kan göra för att skapa bra sömnvanor. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

Det går att påverka sömnen

“Eftersom sömnen går att påverka skulle man potentiellt kunna förhindra accelererat åldrande av hjärnan och kanske även kognitiv försämring genom sundare sömnvanor”, säger Abigail Dove i pressmeddelandet.

Det är normalt att i perioder sova dåligt, men det är inte bra om det pågår länge. Här är nio tips från Folkhälsomyndigheten om vad du kan göra för att förbättra din sömn:

  1. Försök ha regelbundna sovtider. Gå upp vid ungefär samma tid varje morgon och lägg dig vid ungefär samma tid varje kväll.
  2. Undvik starkt ljus från exempelvis mobiltelefonen eller datorn en timme innan du ska lägga dig.
  3. Försök att ha svalt, tyst och mörkt i sovrummet. Undvik klockor som tickar och titta inte på klockan om du vaknar. Stäng av mobil och tv så att du inte blir störd.
  4. Låt din säng vara förknippad med sömn, undvik att arbeta, äta eller se på tv i sängen. Om du har svårt att somna eller somna om är det bra att inte ligga kvar vaken i sängen länge, gå hellre upp och gör något avkopplande. Gå och lägg dig igen när du är trött.
  5. Var aktiv och rör på dig under dagen. Det hjälper kroppen att hålla en jämn dygnsrytm. Motionera och var gärna ute i friska luften i dagsljus, men undvik motion och träning på kvällen precis innan du ska sova. Försök att inte sova på dagen för en längre tupplur kan göra det svårare att somna på kvällen.
  6. Minska stress- och aktiveringsnivån på kvällen. Undvik kaffe, te, läsk, energidrycker, eller andra produkter som innehåller koffein på kvällen. Varva ned i god tid innan du ska sova, och gör gärna någon avkopplande aktivitet som tar bort tankarna från skola, jobb eller annat som stressar och oroar.
  7. Undvik alkohol, det kan ibland göra att du somnar lättare, men det brukar ge en ytligare sömn med fler uppvaknanden. Drick aldrig alkohol som självmedicinering eller för att somna.
  8. Klandra inte dig själv om du ligger vaken. Försök att inte fastna i negativa tankebanor, eller i tankar om hur viktigt det är att du får sova. Försök i stället att slappna av och bryta negativa tankar genom att fokusera på något som känns avkopplande.
  9. Gör gärna någon avslappningsövning innan du ska gå och lägga dig. Det kan också hjälpa att regelbundet göra avslappningsövningar på dagtid.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Nytt sömntest: Ta reda på hur du sover bättre

Många har problem att sova ordentligt och vaknar trötta på morgonen. Här kommer ett nytt sömntest där du kan ta reda på orsakerna till bruten sömn och hur du därmed sover bättre.
HjärnanSömnstudie
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

