Hjärnan hos äldre och medelålders personer som besväras av dålig sömn är biologiskt äldre än deras fysiska ålder.
Studie: Dålig sömn ger äldre hjärna
Mest läst i kategorin
Vad är egentligen balans i livet?
Strävan efter balans har blivit vår tids mest exklusiva färdighet. En regnig lördag i New York försöker skribenten Sally Singer stå på en surfbräda i en bassäng i East Village. Hon beskriver det i sin artikel i Vouge som den svåraste träningsutmaning hon kan tänka sig. Instruktören Aaron Thorne säger: “Allt känns först onaturligt när …
Maten du behöver mer av som senior
Det är få personer som behöver extra protein. Undantagen? Bland annat de som passerat 65. Då är det viktigt att öka på intaget. Ytterst få svenskar har någon anledning att ta till proteinpreparat av något slag. Så gott som alla får redan i sig tillräckligt. ”Faktum är att så gott som alla får i sig …
Allt fler patienter diagnosticerar sig själva
Långa väntetider och en ökande mängd alternativ för egenvård gör att fler och fler tar till gör det själv-vård och diagnosticerar sig själva med hemmatester. Brist på läkare, långa väntetider och en ökande förekomst av kroniska sjukdomar gör att amerikaner tar en mer aktiv roll och diagnosticerar och hanterar sin egen hälsa, det skriver Wall …
När uppenbarelser förändrar livet
Ibland kan man få en epifani, det handlar om uppenbarelser som förändrar hela livet. Om du tänker utanför boxen går det att hitta närmare till meningen med livet. De flesta har nog fått en uppenbarelse någon gång i livet, en epifani. Uppenbarelser som förändrar livet De leder till hur vi kan se på oss själva …
Hemligheten bakom Martha Stewarts superhjärna
Martha Stewart är 84 år men tänker snabbare än många trettioåringar. Hemligheten bakom hennes superhjärna stavas korsord, tidiga morgnar och en grön juice direkt från den egna trädgården. Och ja, vi pratar om samma Martha Stewart som byggde ett miljardimperium på mat, design och lifestyle. Fyra på morgonen är det nya åtta Anledningen till det …
Det är många som lider av sömnproblem, enligt Hjärnfonden besväras fyra av tio svenskar av för lite sömn.
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt om det finns någon koppling mellan sömnvanor och hur gammal hjärnan ser ut att vara i jämförelse med dess fysiska ålder.
Hela 27 500 medelålders och äldre personer i UK Biobank, vars hjärnor avbildats med magnetkamera, har ingått i studien.
Forskarna uppskattade de avbildade hjärnornas biologiska ålder med hjälp av maskininlärning och mer än tusen olika mått.
Med hjälp av studiedeltagarnas självrapporterade information om sådant som dygnsrytm, insomningssvårigheter, genomsnittlig sovtid, snarkning och trötthet på dagen satte forskarna poäng på deras sömnkvalitet.
“Vi såg att varje poängs minskning i sömnkvalitet motsvarade en ökning av hjärnans ålder med cirka ett halvår. Personer med dålig sömn hade en hjärna som i genomsnitt såg ett år äldre ut än deras faktiska ålder”, säger Abigail Dove i ett pressmeddelande.
Hon har lett studien och är forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.
Begränsningar med studien
Att resultaten i studien bygger på självrapporterad sömn kan ha betydelse för tolkningen av resultaten.
En annan begränsning med studien är att de som deltar i UK Biobank generellt är friskare än den brittiska befolkningen i stort.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Inflammation i kroppen
Forskarna undersökte även nivån av låggradig inflammation i kroppen i syfte att bättre förstå hur dålig sömn kan påverka hjärnans biologiska ålder och fann att inflammation kan förklara över 10 procent av sambandet.
“Resultaten ger stöd för att dålig sömn kan bidra till ett snabbare åldrande av hjärnan och pekar på inflammation som en av de bakomliggande mekanismerna”, säger Abigail Dove i pressmeddelandet.
Att det system som rensar bort skadliga ämnen i hjärnan när vi sover försämras, eller att dålig sömn påverkar hjärt-kärlhälsan, som i sin tur kan vara negativt för hjärnan, kan vara andra möjliga förklaringar till sambandet.
Det går att påverka sömnen
“Eftersom sömnen går att påverka skulle man potentiellt kunna förhindra accelererat åldrande av hjärnan och kanske även kognitiv försämring genom sundare sömnvanor”, säger Abigail Dove i pressmeddelandet.
Det är normalt att i perioder sova dåligt, men det är inte bra om det pågår länge. Här är nio tips från Folkhälsomyndigheten om vad du kan göra för att förbättra din sömn:
- Försök ha regelbundna sovtider. Gå upp vid ungefär samma tid varje morgon och lägg dig vid ungefär samma tid varje kväll.
- Undvik starkt ljus från exempelvis mobiltelefonen eller datorn en timme innan du ska lägga dig.
- Försök att ha svalt, tyst och mörkt i sovrummet. Undvik klockor som tickar och titta inte på klockan om du vaknar. Stäng av mobil och tv så att du inte blir störd.
- Låt din säng vara förknippad med sömn, undvik att arbeta, äta eller se på tv i sängen. Om du har svårt att somna eller somna om är det bra att inte ligga kvar vaken i sängen länge, gå hellre upp och gör något avkopplande. Gå och lägg dig igen när du är trött.
- Var aktiv och rör på dig under dagen. Det hjälper kroppen att hålla en jämn dygnsrytm. Motionera och var gärna ute i friska luften i dagsljus, men undvik motion och träning på kvällen precis innan du ska sova. Försök att inte sova på dagen för en längre tupplur kan göra det svårare att somna på kvällen.
- Minska stress- och aktiveringsnivån på kvällen. Undvik kaffe, te, läsk, energidrycker, eller andra produkter som innehåller koffein på kvällen. Varva ned i god tid innan du ska sova, och gör gärna någon avkopplande aktivitet som tar bort tankarna från skola, jobb eller annat som stressar och oroar.
- Undvik alkohol, det kan ibland göra att du somnar lättare, men det brukar ge en ytligare sömn med fler uppvaknanden. Drick aldrig alkohol som självmedicinering eller för att somna.
- Klandra inte dig själv om du ligger vaken. Försök att inte fastna i negativa tankebanor, eller i tankar om hur viktigt det är att du får sova. Försök i stället att slappna av och bryta negativa tankar genom att fokusera på något som känns avkopplande.
- Gör gärna någon avslappningsövning innan du ska gå och lägga dig. Det kan också hjälpa att regelbundet göra avslappningsövningar på dagtid.
Källa: Folkhälsomyndigheten
Nytt sömntest: Ta reda på hur du sover bättre
Många har problem att sova ordentligt och vaknar trötta på morgonen. Här kommer ett nytt sömntest där du kan ta reda på orsakerna till bruten sömn och hur du därmed sover bättre.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Börsen inleder urstarkt – men Afry tyngs av intern varning
Det fortsätter att vara muntra miner på Stockholmsbörsen. Men det gäller inte alla bolag. Afry föll under torsdagsmorgonen när nya uppgifter sipprade ut. När Stockholmsbörsen öppnade på torsdagen fortsatte den i samma riktning som den stängde på onsdagen – uppåt. Både breda indexet OMXSPI och storbolagsindexet OMXS30 steg med runt 1,2 procent kort efter öppning. …
Fler fastighetskonkurser: "Ganska dramatiskt"
En 33-procentig ökning av konkurser inom branschen. ”Ganska dramatiskt”, är kommentaren, men bilden är splittrad. Konkurssiffrorna i Norge för tredje kvartalet visar en minskning av konkurser med drygt 4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2024. Samtidigt finns stora variationer. Detaljhandeln ser en minskning av konkurserna med 26 procent hittills i år, medan fastighetsbranschen redovisar 33 …
Banken tjänar storkovan i Ryssland – samarbetar med SEB
När Ryssland invaderade Ukraina stack de flesta västerländska aktörer – men inte Raiffeisen. Nu tvingas SEB svara på frågor om ett nytt samarbete med den österrikiska banken. SEB har tillsammans med åtta andra europeiska storbanker gått ihop för att lansera en eurodenominerad stablecoin. Syftet är att skapa en ny digital betalstandard med hjälp av blockkedjeteknik. …
Stjärnförvaltarens två nya aktier – ”attraktiv värdering”
Carl Gustafsson, fondförvaltare för Protean Small Cap, har under september tagit in två nya aktier i portföljen. Hans småbolagsfond är upp nära 12 procent för året och har därmed med råge slagit sitt index. Nu avslöjar han två nya aktieinköp i sitt senaste månadsbrev. Läs även: Förvaltarduons svenska toppaktier i pressade hälsovårdssektorn – Dagens PS …
Falsk karriärutveckling lurar anställda – leder till utbrändhet
Har du fått mer ansvar och fler arbetsuppgifter men utan ett lönelyft, ny titel eller reella karriärmöjligheter? Då kan du vara utsatt för ”ghost growth”, ett fenomen som beskrivs som ett recept på katastrof för arbetsmoralen. Många är de, arbetstagarna, som vill klättra i karriären.? Problem kan dock uppstå när klivet uppåt saknar substans.? Ser …