Dömde till Orexos fördel – beslutet överklagas

När en domstol i USA dömde till specialistläkemedelsbolaget Orexos fördel i ett patentmål i början av juli rusade bolagets aktie, det rapporterar Dagens Industri.

Då dömde distriktsdomstolen att Orexos patent är giltiga och att det indiska läkemedelsbolaget Sun Pharmaceutical gör patentintrång.

Sun förbjöds att lansera sina genetiska versioner av Orexos läkemedel Zubsolv fram till september 2032, men nu har Sun överklagat beslutet till US Court of Appeals for the Federal Circuit.

Väl motiverat beslut

“Distriktsdomstolens beslut var mycket välmotiverat och beskrev tydligt de omfattande bristerna i Suns anspråk avseende patentens giltighet och i intrångsfrågan. Vi är fortsatt mycket övertygade om styrkan i patentportföljen för Zubsolv och att överklagandedomstolen kommer fram till samma slutsats”, säger Orexos vd och konscernchef Nikolaj Sørensen, i ett pressmeddelande.

Zubsolv, används för behandling av missbrukare som är beroende av narkotika med opioider, som morfin och heroin. Läkemedlet skyddas för närvarande av tio patent som går ut mellan december 2027 och september 2032.