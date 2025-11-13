Bantarklubben hoppas på mirakelpillret

Weightwatchers (Viktväktarna) har haft det kämpigt ekonomiskt. Bakgrunden var att företaget sedan lång tid tillbaka hade dragits med stora skulder. Skulder på motsvarande 14,3 miljarder kronor. Det gjorde att man i våras ansökte om en så kallad chapter 11 vid amerikansk domstol. Det innebär att man är bankrutt och vill få till en rekonstruktion för att rädda verksamheten.

Hoppas på nästa år

Men nu hoppas företaget att man tagit sig igenom svårigheterna. Det berättar Reuters om i en artikel. Det handlar om ett samarbete med Novo Nordisk där man planerar att sälja bolagets bantningspreparat när det lanseras i tablettform i USA under nästa år.

”Vi har arbetat med Novo Nordisk i förväg för att stödja lanseringen av orala läkemedel för viktminskning”, sade Weightwatchers VD Tara Comonte i en intervju som Reuters hänvisar till.

Hon säger också att tabletten kommer underlätta för många människor.

”Många vill inte ha en injektion. Och bekvämligheten med en tablett kommer att vara enorm”, säger hon.

Fler kommer att välja märkesläkemedel

Enligt Reuters så finns det goda chanser att viktminskningstabletter från Novo och konkurrenten Eli Lilly kommer kunna gå igenom en snabb godkännandeprocess efter det avtal som skrivits med USA som Dagens PS har berättat om tidigare.

Bedömningen är att Weightwatchers skulle kunna behålla fler kunder på sin plattform än konkurrenter eftersom läkare förväntar sig att amerikanska patienter kommer att byta till märkesläkemedel nu när priserna sjunker enligt avtalet.

Startdoserna av viktminskningspillerna kommer, om de godkänns, att kosta 149 dollar per månad för personer som är anslutna till Medicare och Medicaid, enligt Reuters.

”Allt som sänker priset på dessa läkemedel är bra för Weightwatchers”, säger Tara Comonte.

Utanför USA är Tyskland och Storbritannien viktiga marknader för Weightwatchers.