Antalet autismdiagnoser har ökat markant de senaste decennierna. Men vad ligger egentligen bakom den snabba uppgången?
Autism ökar kraftigt
Mest läst i kategorin
Stamceller som kan få tänder att växa tillbaka?
Japanska och amerikanska forskare har hittat två typer av stamceller som styr hur tänder och käkben växer fram. Upptäckten kan bana väg för framtidens tandvård – där förlorade tänder en dag kan växa tillbaka naturligt. Forskare har gjort en upptäckt som kan ta tandvården in i en helt ny era. De har identifierat två olika …
Djuren fuskar – vilka arter är egentligen smartast?
Eftersom djuren ofta fuskar är det svårt att veta vilka arter som egentligen är smartast. Nu tänker dock intelligensforskare ta reda på hur smarta olika djurarter är genom att använda det periodiska systemet. Delfiner, kråkor, bläckfiskar. Eller givetvis människoapor som schimpanser. De har alla en sak gemensamt – de anses vara intelligenta. Vilka djurarter är …
Därför blir du som en apa på fyllan
Det sägs att schimpanser och människor till 99 procent liknar varandra. Då kan den här nya studien möjligen vara deprimerande. Om vi tar det där med likheten först. Det brukar sägs att människan och schimpansen liknar varandra till 99 procent och Forskning & framsteg redde tidigare ut frågan. ”När vi säger att människan och schimpansen …
Fler älgar i skogen när vi skjuter färre
Lagom tills älgjakten drar i gång i stora delar av Sverige, rapporterar SLU att det nu finns fler älgar att skjuta i de svenska skogarna. Älgen ses som en viktig nationalsymbol och är även värdefullt vilt för jägare, konstaterar SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med liten risk för att bli motsagd. ”Samtidigt orsakar älgarna omfattande skador på …
Allt fler barn får diagnosen autism. På drygt 20 år har andelen 8-åringar i USA med diagnosen stigit från en på 150 till en på 31.
Forskare menar att ökningen beror på flera faktorer.
Missa inte: Tvingas bort från jobbet – förlorar 9 000 i pension varje månad. E55
Diagnosen har breddats
Antalet autismdiagnoser fortsätter att öka snabbt i USA. Enligt Wall Street Journal har andelen barn med diagnosen stigit kraftigt de senaste två decennierna.
Hälso- och socialminister Robert F. Kennedy Jr. har lovat att ta reda på varför autism ökar. President Donald Trump har samtidigt kopplat den ökande förekomsten till användning av paracetamol under graviditet, ett uttalande som fått forskare att rasa.
Barnläkaren Philip Landrigan, chef för det globala folkhälsoprogrammet vid Boston College, säger att forskningen pekar åt ett annat håll.
“Jag tvivlar inte på att en verklig ökning av förekomsten sker. Men ökningen förstärks av ökad medvetenhet hos allmänheten och större känslighet i diagnostiken”, säger han till WSJ.
Autism definieras i USA enligt handboken Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), som har uppdaterats flera gånger sedan 1980-talet. De förändrade kriterierna har breddat definitionen över tid, något många forskare menar är en central förklaring till ökningen.
Läs också: Mest sålda flyget i historien. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Tidigare upptäckt och förändrad bedömning
Sedan DSM-5 infördes 2013 samlas även alla former av autism under ett gemensamt spektrum, vilket har gjort det lättare att diagnostisera även mildare fall.
När den amerikanska barnläkarföreningen 2007 rekommenderade screening för alla barn vid 18 och 24 månaders ålder började också fler få diagnos tidigt.
“Läkare ställer diagnosen på ett sätt som de absolut inte gjorde när autism först infördes i DSM”, säger David Mandell, forskare vid Penn Center for Mental Health.
Forskning visar också att ökningen delvis kan förklaras av att andra diagnoser har bytts ut mot autism.
“Det handlar om en omklassificering”, säger Santhosh Girirajan, professor i biokemi och molekylärbiologi vid Pennsylvania State University till WSJ.
Autism ökar även i Sverige
Men ökningen syns inte bara i USA utan också i Sverige. Enligt en kartläggning från Socialstyrelsen som publicerades 2024 har antalet personer med autismdiagnos ökat kraftigt under det senaste decenniet, i alla åldersgrupper och för båda könen.
Särskilt stor är ökningen bland flickor och unga kvinnor. Bland flickor i åldern 10–17 år har antalet nya diagnoser sexfaldigats sedan 2010.
Totalt hade drygt 155 000 personer i åldern 2–64 år en autismdiagnos 2023, vilket motsvarar omkring två procent av befolkningen.
Peter Salmi, projektledare på Socialstyrelsen, menar att flickor tidigare kan ha gått under radarn.
”Flickor och kvinnor kan ha en annan symtombild än pojkar och kan möjligen även hantera sina svårigheter bättre. Grad av funktionsnedsättning kan också spela roll där de som får en tidig diagnos kan ha svårare symtom”, säger han.
Han tillägger att ökningen är större än väntat och att orsakerna behöver undersökas närmare.
Läs även: Politikerna höjer pensionsåldern – men arbetslivet sänker den. E55
Läs även: Glöm elbil – cykeln tar över. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
IMF levererar tungt besked för den ryska ekonomin
Internationella valutafonden, IMF, sänker ytterligare sin tillväxtprognos över den ryska ekonomin för 2025 till 0,6 procent från det tidigare 0,9 procent som uppskattades i juli. Den ryska ekonomin som fortsatt påverkas av hårda sanktioner från väst har tappat rejält under 2025 till skillnad från året innan, då tillväxten låg på 4,3 procent. Bakgrunden till detta …
Autism ökar kraftigt
Antalet autismdiagnoser har ökat markant de senaste decennierna. Men vad ligger egentligen bakom den snabba uppgången? Allt fler barn får diagnosen autism. På drygt 20 år har andelen 8-åringar i USA med diagnosen stigit från en på 150 till en på 31. Forskare menar att ökningen beror på flera faktorer. Missa inte: Tvingas bort från …
“Obehaglig överraskning” för dig med bil – blir dyrt att parkera hemma
Aprilskämt? Tyvärr inte. Från 1 april 2026 inför Skatteverket 25 procents moms på parkeringsplatser som hyrs av hyresvärdar – ett beslut som väntas slå hårt mot hundratusentals hyresgäster runt om i landet. Matmomsen halveras och momsen på danstillställningar kan sänkas från 25 till 6 procent. Positivt för både matälskaren och dansbandsfantasten. Mörkare ser det ut …
Bilen som trotsade alla regler och blev en älskad raritet
Den ikoniska modellen var visserligen inte först med tekniken, men den gjorde något som få andra tillverkare klarade av. Bilen har blivit en kultklassiker. Den bortglömda bilen som satte standarden för framtiden Saab 99 Turbo är en bil som, trots sin korta produktionstid mellan 1978 och 1980, hade en monumental inverkan på bilindustrin. Företag som …
Missa inte: Mäktigt mullrande BMW M5 Touring
BMW M5 Touring är tillbaka, och det med besked. Den nya generationen representerar det som länge betraktats som en omöjlig ekvation: En laddhybrid som kombinerar familjekombi med superbilsprestanda. Under huven arbetar M TwinPower Turbo V8-bensinmotor tillsammans med en kraftfull elmotor. Tillsammans levererar de över 700 hästkrafter och runt 1 000 newtonmeter i vridmoment. Drivlinan är …