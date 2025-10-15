Autism ökar kraftigt

Allt fler barn får diagnosen autism. På drygt 20 år har andelen 8-åringar i USA med diagnosen stigit från en på 150 till en på 31.

Forskare menar att ökningen beror på flera faktorer.

Missa inte: Tvingas bort från jobbet – förlorar 9 000 i pension varje månad. E55

Diagnosen har breddats

Antalet autismdiagnoser fortsätter att öka snabbt i USA. Enligt Wall Street Journal har andelen barn med diagnosen stigit kraftigt de senaste två decennierna.

Hälso- och socialminister Robert F. Kennedy Jr. har lovat att ta reda på varför autism ökar. President Donald Trump har samtidigt kopplat den ökande förekomsten till användning av paracetamol under graviditet, ett uttalande som fått forskare att rasa.

Barnläkaren Philip Landrigan, chef för det globala folkhälsoprogrammet vid Boston College, säger att forskningen pekar åt ett annat håll.

“Jag tvivlar inte på att en verklig ökning av förekomsten sker. Men ökningen förstärks av ökad medvetenhet hos allmänheten och större känslighet i diagnostiken”, säger han till WSJ.

Autism definieras i USA enligt handboken Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), som har uppdaterats flera gånger sedan 1980-talet. De förändrade kriterierna har breddat definitionen över tid, något många forskare menar är en central förklaring till ökningen.

ANNONS

President Donald Trump och hälsominister Robert F. Kennedy Jr. under presskonferensen om paracetamol och autism. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)

Läs också: Mest sålda flyget i historien. Dagens PS