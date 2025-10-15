Dagens PS
Life Science

Autism ökar kraftigt

En fyraåring med autism tränar sociala färdigheter vid University of Texas i Dallas. Allt fler barn i USA får diagnosen autism.
En fyraåring med autism tränar sociala färdigheter vid University of Texas i Dallas. Allt fler barn i USA får diagnosen autism. (Foto:AP/LM Otero/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Antalet autismdiagnoser har ökat markant de senaste decennierna. Men vad ligger egentligen bakom den snabba uppgången?

Allt fler barn får diagnosen autism. På drygt 20 år har andelen 8-åringar i USA med diagnosen stigit från en på 150 till en på 31.

Forskare menar att ökningen beror på flera faktorer.

Diagnosen har breddats

Antalet autismdiagnoser fortsätter att öka snabbt i USA. Enligt Wall Street Journal har andelen barn med diagnosen stigit kraftigt de senaste två decennierna.

Hälso- och socialminister Robert F. Kennedy Jr. har lovat att ta reda på varför autism ökar. President Donald Trump har samtidigt kopplat den ökande förekomsten till användning av paracetamol under graviditet, ett uttalande som fått forskare att rasa.

Barnläkaren Philip Landrigan, chef för det globala folkhälsoprogrammet vid Boston College, säger att forskningen pekar åt ett annat håll.

“Jag tvivlar inte på att en verklig ökning av förekomsten sker. Men ökningen förstärks av ökad medvetenhet hos allmänheten och större känslighet i diagnostiken”, säger han till WSJ.

Autism definieras i USA enligt handboken Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), som har uppdaterats flera gånger sedan 1980-talet. De förändrade kriterierna har breddat definitionen över tid, något många forskare menar är en central förklaring till ökningen.

President Donald Trump och hälsominister Robert F. Kennedy Jr. under presskonferensen om paracetamol och autism.
President Donald Trump och hälsominister Robert F. Kennedy Jr. under presskonferensen om paracetamol och autism. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)

Tidigare upptäckt och förändrad bedömning

Sedan DSM-5 infördes 2013 samlas även alla former av autism under ett gemensamt spektrum, vilket har gjort det lättare att diagnostisera även mildare fall.

När den amerikanska barnläkarföreningen 2007 rekommenderade screening för alla barn vid 18 och 24 månaders ålder började också fler få diagnos tidigt.

“Läkare ställer diagnosen på ett sätt som de absolut inte gjorde när autism först infördes i DSM”, säger David Mandell, forskare vid Penn Center for Mental Health.

Forskning visar också att ökningen delvis kan förklaras av att andra diagnoser har bytts ut mot autism.

“Det handlar om en omklassificering”, säger Santhosh Girirajan, professor i biokemi och molekylärbiologi vid Pennsylvania State University till WSJ.

Autism ökar även i Sverige

Men ökningen syns inte bara i USA utan också i Sverige. Enligt en kartläggning från Socialstyrelsen som publicerades 2024 har antalet personer med autismdiagnos ökat kraftigt under det senaste decenniet, i alla åldersgrupper och för båda könen.

Särskilt stor är ökningen bland flickor och unga kvinnor. Bland flickor i åldern 10–17 år har antalet nya diagnoser sexfaldigats sedan 2010.

Totalt hade drygt 155 000 personer i åldern 2–64 år en autismdiagnos 2023, vilket motsvarar omkring två procent av befolkningen.

Peter Salmi, projektledare på Socialstyrelsen, menar att flickor tidigare kan ha gått under radarn.

”Flickor och kvinnor kan ha en annan symtombild än pojkar och kan möjligen även hantera sina svårigheter bättre. Grad av funktionsnedsättning kan också spela roll där de som får en tidig diagnos kan ha svårare symtom”, säger han.

Han tillägger att ökningen är större än väntat och att orsakerna behöver undersökas närmare.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

