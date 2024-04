Topplista: Här är världens bästa arbetsplatser

Det moderna arbetslivet kräver mer än bara en säker inkomst. Arbetstagare söker nämligen, förståeligt nog, allt större mening, glädje och värde i sitt arbete.

Detta har lett till att företagen på den 27:e upplagan av “Best Companies to Work For” inte bara har kunnat locka med en bra lön. De har även behövt visa på att de faktiskt bryr sig om sina anställdas välmående och deras arbetsglädje.

Nummer ett

I toppen hittar vi ingen annan än Hilton, som kom på en blygsam andraplats år 2023.

Förstaplatsen lyckades de knipa inte bara för att Hiltonanställda får betydande personalrabatter på boenden över hela världen, utan också tack vare deras åtagande för mångfald och inkludering.

Deras mål är bland annat att uppnå jämställdhet i ledarroller och att öka etnisk mångfald i ledningen.

Hilton satsar även på utbildning och karriärtillväxt för sina anställda, med planer på att skapa miljontals lärande- och utvecklingsmöjligheter inte minst för underrepresenterade grupper.