Filantrop eller tyrann? Ny bok utmanar Bill Gates

Fantastisk eller fasansfull?

Två epitet – samma ledare. Det rör sig om ingen mindre än Bill Gates, som i en ny bok, beskrivs på ett långt mer skräckinjagande vis än gemene man låtit vänja sig vid.

Bakom boken med titeln “Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and His Quest to Shape Our World”, står Anupreeta Das, finansredaktör på New York Times, som presenterar ett nytt narrativ.

Främst då när det kommer till Bill Gates ledarskap.

Detta mot bakgrund av ett imponerande värv som oåterkalleligen skrivit in Gates i historieböckerna. Fattas bara annat.

Kungen av mjukvaruindustrin

Tillsammans med Paul Allen grundade Gates Microsoft, ett bolag som haft en djupgående inverkan på mjukvaruindustrin, och det som sedermera kom att bli techvärlden som vi i dag känner den.

Till detta kommer förstås också Gates Foundation, som Gates tillsammans med sin ex-fru, Melinda French Gates, tagit till oanade höjder.

ANNONS

Men till vilket pris?