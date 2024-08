Melinda French Gates – på fri fot

Mänsklig profil

Melinda French Gates skulle nå en mainstream-publik och sätta en mänsklig profil på stiftelsen, en kontrast till datanörden Bill.

Paret hade förlovat sig våren 1993, när hon var 28 och han var 37, gifte sig 1994.

En ögonblicksbild ur dokumentären ”Inside Bill´s Brain” från 2019, är när French Gates berättat att hon en gång gick in i hans sovrum, bara för att upptäcka honom göra en lista över för- och nackdelar med äktenskap på sin whiteboard.

”Dualitet i Bill”

”Det finns en dualitet i Bill,” säger en person som arbetade nära paret.

“Han älskar Melinda väldigt mycket och jag tror aldrig att han trodde att han skulle förlora henne.”

ANNONS

Samtidigt konstaterar en tidigare senior anställd hos Microsoft hur Gates var som ”ett barn i en godisbutik” i närheten av kvinnor.

2000 hade Gates en affär med en kvinna anställda på Microsoft. Först 2019 informerade kvinnan bolagets styrelse om affären och året därpå hoppade Bill Gates av styrelsen.

Affär med rysk kvinna

Gates ska även haft en affär med en rysk kvinna han träffade runt 2010.

Skilsmässan mellan Melinda French Gates och Bill Gates är en av de dyraste i historien.

Vid den tiden hade Gates ett rapporterat nettovärde på 130 miljarder dollar och Gates började föra över tillgångar till henne direkt efter tillkännagivandet.

Enligt Forbes är hennes nuvarande tillgångar cirka 10,8 miljarder dollar.

När skilsmässan tillkännagavs sade stiftelsen att dess två ordföranden skulle fortsätta arbeta tillsammans, men om de inte komma överens efter en tvåårig testperiod skulle French Gates lämna och exmaken ge henne pengar till en egen stiftelse.

ANNONS

Bröt med stiftelsen

Tidigare under 2024 bröt French Gates helt med stiftelsen. I sociala medier har hon skrivit att hon då fick ”ytterligare” 12,5 miljarder dollar, pengar hon ska använda till goda ändamål.

Sedan maj i år pågår diskussioner om hur pengarna ska användas och om de ska gå genom Pivotal Ventures, ett investerings- och opinionsföretag hon startade 2015 och som arbetar med jämställdhet ur olika aspekter.

French Gates strävar vidare och har använt press och online-plattformar för sitt budskap, allt från att skriva artiklar till att undervisa om ”impactful give”.

En uppsats hon skrivit handlar om vikten av datautbildningar för kvinnor.

Titeln?

“The Next Bill Gates Won’t Look Like The Last One”.

Läs mer:

ANNONS

Miljardären: Lär dig värdet av din osäkerhet. Dagens PS

Melinda French Gates: En miljard dollar till kvinnokampen. Dagens PS

Melinda Gates lämnar stiftelsen – startar nytt projekt. Dagens PS