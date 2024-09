Därför ska du hänga mer med chefen

Får alla att känna sig trygga

”Chefen har stor påverkan på arbetsmiljön. En chef som är stöttande och rättvis kan skapa en positiv arbetsmiljö där alla känner sig trygga och värderade”, säger Thomas Andersson.

Men innan du ställer tillbaka fikakoppen och slutar hälsa på kollegorna: forskarna påpekar att relationerna till kollegor också är viktiga.

Att ha vänner på jobbet gör arbetsdagen roligare och ger en känsla av att man hör ihop.

Men nej, lika viktigt som relationen till chefen är det inte för att du ska känna dig nöjd.

Chefer och personal

Forskningen bygger på data insamlat från 113 chefer och 555 butikspersonal i olika sektorer inom detaljhandeln i åtta svenska städer.

I ett försök att sätta den längsta rubriken till en forskningsartikel heter just denna ”How You Appraise Your Relationship With Your Colleagues Matters, but Not as Much as How You Appraise Your Relationship With Your Manager: Predicting Employee Job Satisfaction and Commitment” och har publicerats i Psychology of Leaders and Leadership.

Om du tycker det här gav något nytt? Det kan du ju alltid snacka om i fikarummet vid tillfälle.

Eller kanske hellre med chefen?

