Infektioner med så kallade ”mardröms-bakterier” sprider sig snabbt i USA. En ny rapport från smittskyddsmyndigheten CDC visar att antalet fall ökat med nära 70 procent mellan 2019 och 2023.
Skräckbakterier ökar kraftigt – upp nästan 70 procent
Det handlar om bakterier som är resistenta mot nästan alla antibiotika. Särskilt oroar ökningen av bakterier med den så kallade NDM-genen forskarna. Endast två antibiotika kan användas mot infektionerna, och de är både dyra och ges endast via dropp.
Tidigare var dessa bakterier sällsynta i USA och förknippades med patienter som fått vård utomlands. Nu har antalet fall ökat mer än femfaldigt på bara några år.
”Ökningen av NDM i USA är en allvarlig fara och mycket oroande”, säger David Weiss, forskare i infektionssjukdomar vid Emory University, i ett mejl till AP.
Risk för samhällsspridning
CDC:s forskare varnar för att många kan vara omedvetna bärare av bakterierna. Det ökar risken för samhällsspridning, vilket kan göra vanliga infektioner som urinvägsinfektioner betydligt svårare att behandla.
”Infektioner som länge ansetts rutinmässiga och lätta att behandla – som urinvägsinfektioner – kan bli kroniska problem”, skriver Dr. Maroya Walters, en av rapportens författare, i ett pressmeddelande.
Pandemin ledde till fler bakterier
Enligt forskare kan den kraftiga ökningen delvis förklaras av den omfattande antibiotikaanvändningen under covid-19-pandemin.
”Vi vet att det var en enorm ökning av antibiotikaanvändning under pandemin, så detta återspeglas sannolikt i den ökande läkemedelsresistensen”, säger Dr. Jason Burnham vid Washington University, till Fortune.
Fler fall än statistiken visar
CDC:s rapport bygger på data från 29 delstater, men flera av de mest folkrika – som Kalifornien, Florida, New York och Texas – ingår inte. Det innebär att det verkliga antalet infektioner troligen är betydligt högre.
Totalt rapporterades 4 341 fall av infektioner med så kallade carbapenem-resistenta bakterier under 2023. Av dessa hade 1 831 NDM-genen.
Infektionsgraden steg från knappt 2 per 100 000 invånare år 2019 till över 3 per 100 000 år 2023. För NDM-fallen ökade siffran från 0,25 till 1,35 per 100 000 – en uppgång på hela 460 procent.
Antibiotikaresistens kommer att öka
En studie från i fjol visar att dödsfallen som går att knyta direkt till resistenta bakterier kommer att öka kraftigt. Sammantaget under de kommande 25 åren beräknar man att det kommer att orsaka omkring 39 miljoner dödsfall – 70 procent fler än det gör idag.
WHO har listat antibiotikaresistens som “ett av de ledande globala hälsohoten” och det drivs på av en fel – och överanvändning av antibiotika – vilket i förlängningen påskyndar utvecklingen av resistens.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
