Skräckbakterier ökar kraftigt – upp nästan 70 procent

Det handlar om bakterier som är resistenta mot nästan alla antibiotika. Särskilt oroar ökningen av bakterier med den så kallade NDM-genen forskarna. Endast två antibiotika kan användas mot infektionerna, och de är både dyra och ges endast via dropp.

Tidigare var dessa bakterier sällsynta i USA och förknippades med patienter som fått vård utomlands. Nu har antalet fall ökat mer än femfaldigt på bara några år.

ANNONS

”Ökningen av NDM i USA är en allvarlig fara och mycket oroande”, säger David Weiss, forskare i infektionssjukdomar vid Emory University, i ett mejl till AP.

Risk för samhällsspridning

CDC:s forskare varnar för att många kan vara omedvetna bärare av bakterierna. Det ökar risken för samhällsspridning, vilket kan göra vanliga infektioner som urinvägsinfektioner betydligt svårare att behandla.

”Infektioner som länge ansetts rutinmässiga och lätta att behandla – som urinvägsinfektioner – kan bli kroniska problem”, skriver Dr. Maroya Walters, en av rapportens författare, i ett pressmeddelande.