Tidiga morgnar inget recept för framgång, säger superentreprenör

Morgonmänniskor överrepresenterade

Samtidigt pekar viss forskning på att morgonmänniskor faktiskt är överrepresenterade bland framgångsrika personer.

Möbelföretaget MattressNextDay har analyserat sovvanorna hos 50 av världens rikaste och mest kända personer, och fann att 58 procent av dem är morgonmänniskor.

Detta trots att ungefär två tredjedelar av befolkningen i stort räknar sig som nattugglor.

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Strukturerade och analytiska

Bland de morgontidiga hittar vi välkända namn som Amazons grundare Jeff Bezos, Apples vd Tim Cook och mediestjärnan Oprah Winfrey.

Enligt experter som citeras i undersökningen tenderar morgonmänniskor att vara mer strukturerade och analytiska, egenskaper som passar väl in i ett traditionellt arbetsliv med kontorstider mellan nio och fem.

Till kontoret efter lunch

Men att framgång har med tidiga morgnar att göra motsägs bland annat av Scott Mellin. Han gjorde bland annat klädmärket Salomon till ett miljardbolag, som till exempel Rihanna burit på scen.

Scott vaknar konsekvent klockan åtta och går inte till kontoret förrän vid lunch. Istället dricker han kaffe och åker skidor på förmiddagen. Han har hållit fast vid rutinen i över 25 år, enligt Fortune.

Hitta din egen rytm, och förebild

Istället för att försöka efterlikna kändisar och entreprenörer kan vi faktiskt lära något av både Branson och Mellin.

Framgång har aldrig handlat om en universallösning som fungerar för alla. För några är början av dagen den bästa stunder, andra föredrar kvällen och natten.

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Det väsentliga är att hitta vad som fungerar för just oss själva. Då kommer mycket i livet att bli lättare.