Miljardären Richard Branson vaknar klockan fem varje morgon. Tidiga morgnar har länge setts som ett måste för framgång. Branson håller inte med, men vad säger forskningen?
Tidiga morgnar inget recept för framgång, säger superentreprenör
Virgin-grundaren Richard Branson är känd för att gå upp klockan fem, träna och dricka den första av 20 dagliga koppar te innan resten av världen vaknat.
Men nu vill han att folk slutar kopiera honom. ”Jag oroar mig ibland för att folk tror att det är hemligheten bakom framgång”, skriver han på LinkedIn.
Hitta din rytm
I flera år har i synnerhet LinkedIn överflödat av inlägg där extremt tidiga morgnar beskrivs som ett måste för framgång.
Men Richard Branson håller inte med om detta. Han menar att fasta rutiner och ett ständigt pådrivande arbetssätt snarare riskerar att leda till utbrändhet än till genombrott.
I stället bör var och en hitta den rytm som passar dem själva. ”Vissa gör sitt bästa arbete tidigt på morgonen, andra sent på kvällen”.
Morgonmänniskor överrepresenterade
Samtidigt pekar viss forskning på att morgonmänniskor faktiskt är överrepresenterade bland framgångsrika personer.
Möbelföretaget MattressNextDay har analyserat sovvanorna hos 50 av världens rikaste och mest kända personer, och fann att 58 procent av dem är morgonmänniskor.
Detta trots att ungefär två tredjedelar av befolkningen i stort räknar sig som nattugglor.
Strukturerade och analytiska
Bland de morgontidiga hittar vi välkända namn som Amazons grundare Jeff Bezos, Apples vd Tim Cook och mediestjärnan Oprah Winfrey.
Enligt experter som citeras i undersökningen tenderar morgonmänniskor att vara mer strukturerade och analytiska, egenskaper som passar väl in i ett traditionellt arbetsliv med kontorstider mellan nio och fem.
Till kontoret efter lunch
Men att framgång har med tidiga morgnar att göra motsägs bland annat av Scott Mellin. Han gjorde bland annat klädmärket Salomon till ett miljardbolag, som till exempel Rihanna burit på scen.
Scott vaknar konsekvent klockan åtta och går inte till kontoret förrän vid lunch. Istället dricker han kaffe och åker skidor på förmiddagen. Han har hållit fast vid rutinen i över 25 år, enligt Fortune.
Hitta din egen rytm, och förebild
Istället för att försöka efterlikna kändisar och entreprenörer kan vi faktiskt lära något av både Branson och Mellin.
Framgång har aldrig handlat om en universallösning som fungerar för alla. För några är början av dagen den bästa stunder, andra föredrar kvällen och natten.
Det väsentliga är att hitta vad som fungerar för just oss själva. Då kommer mycket i livet att bli lättare.