Vätgasprojekt: "Hundratals miljoner förlorade"

”Misslyckades i slutskedet”

Styrelseordförande Carl Lieungh säger att pilotanläggningen misslyckades i slutskedet.

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Provproduktion av vätgas med koldioxidavskiljning ägde rum under hösten 2024.

Anläggningen var i drift i 800 timmar under denna period, men det visade sig omöjligt att upprätthålla en stabil produktion.

Bara några månader senare utsågs Kathrine K Ryengen till vd. Hon uppgav att hennes mål var att ta in nytt kapital för att visa att tekniken kunde skalas upp och kommersialiseras.

”Vi lyckades inte med den kapitalanskaffningen”, konstaterar, säger Carl Lieungh i dag.

Får in nya pengar nu

Bolaget genomförde sedan en omfattande skuldreduktion, där närmare 80 miljoner kronor omvandlades till eget kapital och där man sedan lyckades ta in 15 miljoner via ett nytt konvertibellån.

Nu söker Zeg ytterligare 8-10 miljoner kronor, medel som är avgörande för bolagets överlevnad.

Amerikanska SLB, med 26 procents ägande, deltar inte i denna fas. Där tycker man uppenbarligen att det är nog att redan ha förlorat 200 miljoner kronor.

Statliga Nysnø har investerat 49 miljoner norska kronor i Zeg och dess vd Siri Kalvig konstaterar att det varit en ”utmanade period” för Zeg.

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”Det här var ett projekt som innebar en kanske större teknisk risk än vi hade insett. Dessutom blev vätgasmarknaden betydligt tuffare”, konstaterar Kalvig.

Nysnø fortsätter dock, om än med mindre belopp, och fortsätter gör även brittiska fonden Ap Ventures.

Vätgas vid station i Stockholm. Vätgasprojekt har väckt intresse ur olika aspekter men mött problem. Norska Zeg tror dock fortsatt på tekniken. (Foto: Pontus Lundahl /TT)

”Glad att det blir fortsättning”

”Jag är väldigt glad att det nu blir en fortsättning och att vi tar med oss ​​alla lärdomar. De lärdomarna är värdefulla, även om det har varit mycket kostsamt”, säger Kalvig, som också hyllar styrelseordförande Lieungh.

”Han har varit helt fantastisk att samarbeta med under denna krävande period.”

Carl Lieungh säger att han själv kommer att skjuta till pengar och att han fortfarande är ”mycket optimistisk” gällande Zegs teknik.

Enligt honom visar det nya projekt som företaget nu arbetar med redan goda resultat.

”Man kan säga att testproduktionen var ett misslyckande i den mening att vi inte lyckades uppnå stabil drift. Men den gav värdefulla lärdomar.”

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