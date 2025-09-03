Tjänstesektorn fortsätter halka efter industrin

”Tjänstesektorn har haft svårt att etablera sig i tillväxtzonen och visar att tjänstekonjunkturen är bräcklig trots lägre räntor och ljusning i industrisektorn”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Den privata tjänstesektorns inköpschefsindex, i korthet PMI-tjänster, avancerade till 53,4 i augusti från 49,0 i juli.

Vågar inte ta ut något i förskott

Trots ett svagt juliutfall blev genomsnittet för sommarmånaderna (juni-aug) 52,3 och är en ökning med 2,6 indexenheter jämfört med i våras, konstaterar Swedbank som genomför den månatliga konjunkturmätningen i samarbete med Silf.

”Sannolikt måste vi se högre nivåer i PMI-tjänster för att med säkerhet se en tydlig ökning i tjänsteproduktionen och på arbetsmarknaden”, säger Jörgen Kennemar.

Uppgången i PMI-tjänster nu bars i huvudsak av en större orderingång, följt av sysselsättning och affärsvolym.

Tjänstesektorns akilleshäl: Sysselsättningen

Det är 13:e månaden i rad som sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn står utanför tillväxtzonen.

Pristrycket i tjänstesektorn stiger. Index för rå- och insatsvarupriser ökade i augusti till 56,6 från 53,0 i juli, den högsta nivån på fem månader men under dess historiska genomsnitt (58,0).

Och PMI-Composite noterades i augusti till 53,9 från 50,5 i juli.

”Det är elfte månaden i rad som indexet är i tillväxtzonen men på modesta nivåer som visar på en fortsatt trög konjunktur i svenskt näringsliv”, säger Kennemar i pressmeddelandet.

