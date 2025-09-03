Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Tjänstesektorn fortsätter halka efter industrin

tjänstesektor
Tjänstesektorn stiger visserligen men bedöms fortfarande vara bräcklig. På bilden syns en hotellreception. Hotell- och restaurangbranschen står för det högsta antalet konkurser i Sverige.
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Även om den svenska privata tjänstesektorn har hostat upp sig har flera företag i branschen det fortsatt tufft.

”Tjänstesektorn har haft svårt att etablera sig i tillväxtzonen och visar att tjänstekonjunkturen är bräcklig trots lägre räntor och ljusning i industrisektorn”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Den privata tjänstesektorns inköpschefsindex, i korthet PMI-tjänster, avancerade till 53,4 i augusti från 49,0 i juli.

Vågar inte ta ut något i förskott

Trots ett svagt juliutfall blev genomsnittet för sommarmånaderna (juni-aug) 52,3 och är en ökning med 2,6 indexenheter jämfört med i våras, konstaterar Swedbank som genomför den månatliga konjunkturmätningen i samarbete med Silf.

”Sannolikt måste vi se högre nivåer i PMI-tjänster för att med säkerhet se en tydlig ökning i tjänsteproduktionen och på arbetsmarknaden”, säger Jörgen Kennemar.

Uppgången i PMI-tjänster nu bars i huvudsak av en större orderingång, följt av sysselsättning och affärsvolym.

Tjänstesektorns akilleshäl: Sysselsättningen

Det är 13:e månaden i rad som sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn står utanför tillväxtzonen.

Pristrycket i tjänstesektorn stiger. Index för rå- och insatsvarupriser ökade i augusti till 56,6 från 53,0 i juli, den högsta nivån på fem månader men under dess historiska genomsnitt (58,0).

Och PMI-Composite noterades i augusti till 53,9 från 50,5 i juli. 

”Det är elfte månaden i rad som indexet är i tillväxtzonen men på modesta nivåer som visar på en fortsatt trög konjunktur i svenskt näringsliv”, säger Kennemar i pressmeddelandet.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

