Sverige näst bäst i Europa för utlandsentreprenörer

Funderar du på att bosätta dig utomlands och bli entreprenör på distans. Då bör du rikta blicken mot Sverige.

På en lista över de mest företagsvänliga länderna på den europeiska kontinenten för så kallade expat-entreprenörer hamnar vårt avlånga land på andra plats.

Endast Storbritannien bättre än Sverige

Bara Storbritannien anses bättre på området, men endast med ett poängmässigt marginellt övertag. Sverige får 8 poäng medan Storbritannien kammar hem 8,66 poäng av utlandsföretagarna som satt betyget.

Det här skriver Business Insider och konstaterar att Sverige i det tysta ”byggt upp en av de mest grundarvänliga miljöerna i Europa, genom att kombinera generöst offentligt stöd med ett djupt nätverkat innovationssystem”.