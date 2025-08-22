Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Sverige näst bäst i Europa för utlandsentreprenörer

Sverige
Sverige är bästa landet i Europa för utlandsföretagare, enligt undersökningen. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Bara ett land rankas högre än Sverige i Europa när det kommer till att driva företag från utlandet, berättar Business Insider.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Funderar du på att bosätta dig utomlands och bli entreprenör på distans. Då bör du rikta blicken mot Sverige.

På en lista över de mest företagsvänliga länderna på den europeiska kontinenten för så kallade expat-entreprenörer hamnar vårt avlånga land på andra plats.

Endast Storbritannien bättre än Sverige

Bara Storbritannien anses bättre på området, men endast med ett poängmässigt marginellt övertag. Sverige får 8 poäng medan Storbritannien kammar hem 8,66 poäng av utlandsföretagarna som satt betyget.

Det här skriver Business Insider och konstaterar att Sverige i det tysta ”byggt upp en av de mest grundarvänliga miljöerna i Europa, genom att kombinera generöst offentligt stöd med ett djupt nätverkat innovationssystem”.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Därför får vi så högt betyg i Europa

Satsningar som görs från utlandet på företag i Sverige lever också längst av alla tio rankade länder på topplistan i Europa.

I sammanhanget nämns att både Klarna och Spotify har grundats i Sverige.

Förutom ett starkt socialt skyddsnät för företagare hyllas Sverige i artikeln för generösa statliga bidrag och skattelättnader för utveckling och forskning.

ANNONS

Vårt grannland Norge får nöja sig med en sjätteplats på 10-i-topplistan, som i sin helhet ser ut så här:

  1. Storbritannien

2. Sverige

3. Nederländerna

4. Schweiz

5. Cypern

6. Norge

7. Island

8. Estland

ANNONS

9. Luxemburg

10. Belgien

Analysen är sammanställd av den internationella försäkringsgivaren William Russell, berättar Business Insider och förklarar att alla siffror återspeglar de senaste tillgängliga uppgifterna per den 15 maj 2025, hämtade från källor som Världsbanken, OECD, Dealroom, Coworker och Forbes rikemanslista.

Läs också: Här är Europas bästa stad för företag DagensPS

    Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
    EgenföretagareEuropaRankningstartup
    Ola Söderlund
    Ola Söderlund

    Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

    Ola Söderlund
    Ola Söderlund

    Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

    ANNONS
    ANNONS

    Senaste nytt

    ANNONS
    ANNONS