Sverige – ett historiskt toppland för patent

Under hela 1900-talet har Sverige varit ett av de länder som varje år registrerat flest nya patent.

Så även under 2023 då Sverige kom tvåa på patent-per-capita-listan efter Schweiz. Sverige med 495 patent per miljon invånare, mot Schweiz 1 480 per miljon.

Patentdrivet land

“Vi har sett en ökning över åren. Vi fortsätter visa vår innovationskraft”, säger Sara Backman, avdelningschef på Patent- och registreringsverket till Svenska Dagbladet.

Att Sverige ligger bra till på den internationella patentlistan är dock ingen nyhet.

Faktum är att landet, ända sedan industriella revolutionen, har legat på topp 10 när det gäller patentansökningar.

JP Johansson, en av våra stora uppfinnare, med prototypen till skiftnyckeln i handen. (Foto: WikiCommons)

“När den industriella revolutionen nådde Sverige var vi ett mycket fattigt land”, säger Gunnar Sundkvist, Managing partner på Groth & Co, Sveriges äldsta patentbyrå.

“Ur detta kom en förändringsvilja för att få det bättre – och den viljan lever vi på än i dag. Nöden blev uppfinningarnas moder”.