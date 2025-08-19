Snabbt jobbat: Nu är han klar för nytt toppjobb

Dagens PS har noterat hur Johan Augustsson åkt lite berg-och-dalbana i chefskarusellen i Sverige.

Efter två decennier hos Lidl, de sista åren som Sverige-chef och korad till mäktigast i svensk dagligvaruhandel, lämnade han toppjobbet.

I stället blev han 15 april 2024 ny vd för Mestergruppen Sverige, landets största kedja inom bygghandel.

Det äktenskapet varade dock inte länge utan 15 augusti i år, efter ett år och fyra månader, var skilsmässan och bodelningen ett faktum och Johan Augustsson lämnade eller fick lämna vd-jobbet.

Han får lämna toppjobbet efter ett år. Dagens PS

Klart med nytt jobb

Dock behövde han inte vare sig gå till arbetsförmedlingen eller sätta sig med en pappmugg utanför närmaste Lidl-butik.

I stället är nu, fyra dagar senare, ett nytt jobb klart för Johan Augustsson som återvänder till gamla räjonger.

Nu handlar det, åtminstone nästan, om en återkomst till dagligvaruhandeln.

I dag kom beskedet att Trophi fastighets AB anställt Johan Augustsson som ny vd och att han tillträder tjänsten senast vid årsskiftet.

Augustsson efterträder Jan Björk, som lett företaget sedan grundandet 2012.

Han tar över Sveriges största byggkedja. Dagens PS