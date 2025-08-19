Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Snabbt jobbat: Nu är han klar för nytt toppjobb

Återkomst till dagligvaror för förre Lidl-chefen
Efter ett år i bygghandeln återvänder nu förre Lidl-chefen Johan Augustsson till dagligvaror, när han blir vd för nordiska jätten Trophi fastighets AB. (Foto: Pressbild Lidl)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Från butiker till bygghandel och nu tillbaka till dagligvaruhandel. Nästan. Här är före detta Lidl-chefen Johan Augustssons nya toppjobb.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Dagens PS har noterat hur Johan Augustsson åkt lite berg-och-dalbana i chefskarusellen i Sverige.

Efter två decennier hos Lidl, de sista åren som Sverige-chef och korad till mäktigast i svensk dagligvaruhandel, lämnade han toppjobbet.

I stället blev han 15 april 2024 ny vd för Mestergruppen Sverige, landets största kedja inom bygghandel.

Det äktenskapet varade dock inte länge utan 15 augusti i år, efter ett år och fyra månader, var skilsmässan och bodelningen ett faktum och Johan Augustsson lämnade eller fick lämna vd-jobbet.

Han får lämna toppjobbet efter ett år. Dagens PS

Klart med nytt jobb

Dock behövde han inte vare sig gå till arbetsförmedlingen eller sätta sig med en pappmugg utanför närmaste Lidl-butik.

I stället är nu, fyra dagar senare, ett nytt jobb klart för Johan Augustsson som återvänder till gamla räjonger.

Nu handlar det, åtminstone nästan, om en återkomst till dagligvaruhandeln.

ANNONS

I dag kom beskedet att Trophi fastighets AB anställt Johan Augustsson som ny vd och att han tillträder tjänsten senast vid årsskiftet.

Augustsson efterträder Jan Björk, som lett företaget sedan grundandet 2012.

Han tar över Sveriges största byggkedja. Dagens PS

Affärsvy i Kinna, en av Trophis 280 handelsfastigheter i Sverige och Finland och därmed en av dem som Johan Augustsson nu ska chefa över. (Foto: Pressbild Trophi)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Hedrad”, förstås

”Jag är hedrad över att få leda Trophi i nästa fas av företagets utveckling”, säger Johan Augustsson som sig bör.

”Trophi är ett framgångsrikt företag med en historik av att leverera värde till sina hyresgäster och aktieägaren, något jag ser fram emot att bli en del av och bygga vidare på.”

Lika självklart konstaterar Trophis styrelseordförande Bengt Hellström att ”vi är mycket glada över att välkomna Johan Augustsson som vår nye vd”.

”Johan har en bevisad förmåga att leda och leverera resultat, och vi är övertygade om att han är rätt person att leda företaget framåt.”

ANNONS

Ledande i Norden i storlek

Trophi äger 280 handelsfastigheter om totalt cirka 920 000 kvadratmeter i Sverige och Finland.

I dessa handelsfastigheter huserar bland andra Ica, Axfood, Kesko, S-gruppen och Coop. Hyresgästerna inom dagligvaruhandeln står för 80 procent av Trophis intäkter, så Johan Augustsson får gott om tillfällen att träffa många gamla konkurrenter från tiden som Sverige-chef för Lidl.

Trophi är helägt av Tredje AP-fonden och bidrar därmed till att långsiktigt ge avkastning till det svenska pensionssystemet.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ByggDagligvaruhandelfastigheterFinlandSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS