Snabbt jobbat: Nu är han klar för nytt toppjobb

Dagens PS har noterat hur Johan Augustsson åkt lite berg-och-dalbana i chefskarusellen i Sverige.
Efter två decennier hos Lidl, de sista åren som Sverige-chef och korad till mäktigast i svensk dagligvaruhandel, lämnade han toppjobbet.
I stället blev han 15 april 2024 ny vd för Mestergruppen Sverige, landets största kedja inom bygghandel.
Det äktenskapet varade dock inte länge utan 15 augusti i år, efter ett år och fyra månader, var skilsmässan och bodelningen ett faktum och Johan Augustsson lämnade eller fick lämna vd-jobbet.
Han får lämna toppjobbet efter ett år. Dagens PS
Klart med nytt jobb
Dock behövde han inte vare sig gå till arbetsförmedlingen eller sätta sig med en pappmugg utanför närmaste Lidl-butik.
I stället är nu, fyra dagar senare, ett nytt jobb klart för Johan Augustsson som återvänder till gamla räjonger.
Nu handlar det, åtminstone nästan, om en återkomst till dagligvaruhandeln.
I dag kom beskedet att Trophi fastighets AB anställt Johan Augustsson som ny vd och att han tillträder tjänsten senast vid årsskiftet.
Augustsson efterträder Jan Björk, som lett företaget sedan grundandet 2012.
”Hedrad”, förstås
”Jag är hedrad över att få leda Trophi i nästa fas av företagets utveckling”, säger Johan Augustsson som sig bör.
”Trophi är ett framgångsrikt företag med en historik av att leverera värde till sina hyresgäster och aktieägaren, något jag ser fram emot att bli en del av och bygga vidare på.”
Lika självklart konstaterar Trophis styrelseordförande Bengt Hellström att ”vi är mycket glada över att välkomna Johan Augustsson som vår nye vd”.
”Johan har en bevisad förmåga att leda och leverera resultat, och vi är övertygade om att han är rätt person att leda företaget framåt.”
Ledande i Norden i storlek
Trophi äger 280 handelsfastigheter om totalt cirka 920 000 kvadratmeter i Sverige och Finland.
I dessa handelsfastigheter huserar bland andra Ica, Axfood, Kesko, S-gruppen och Coop. Hyresgästerna inom dagligvaruhandeln står för 80 procent av Trophis intäkter, så Johan Augustsson får gott om tillfällen att träffa många gamla konkurrenter från tiden som Sverige-chef för Lidl.
Trophi är helägt av Tredje AP-fonden och bidrar därmed till att långsiktigt ge avkastning till det svenska pensionssystemet.
