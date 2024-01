Sämst: Bilarna som floppade på marknaden

Alla fel

Att ta en bil som heter Folkvagn och försöka göra det till en lyxbil, funkar helt enkelt inte. Speciellt som koncernens egen toppmodell, Audi A8, redan fanns på marknaden med i stort sett samma prestanda och kvalitet, och dessutom rejält billigare.

Phaeton blev således en av företagets sämsta affärer. Fin är den dock och i dag ett fynd på begagnatmarknaden.

Jaguar X-Type

Med fickorna fulla av pengar hade Ford varit på inköpsturné i slutet av 1990-talet. Det resulterade i ett antal lite finare bilmärken som nu skulle jobba tillsammans.

Ford försökte på alla sätt att lansera Jaguar X-Type som en bil som var fin i kanten. Men kunderna läste av marknadsfinten och nuddade modellen. (Bild: Jaguar)

Under logotypen Premier Auto Group, PAG, skulle nu Lincoln, Aston Martin, Land Rover, Jaguar, och Volvo dela både bottenplattor och utvecklingskostnader och bli en gemensam kassako för pappa Ford.

Det gick så där minst sagt.

Bilmärkena kom från allt för olika bakgrunder. Samarbetet dem emellan gick uselt och av alla tänkta samordningsfördelar, blev det intet.

En sminkad Ford Mondeo

Bästa, eller kanske sämsta, exemplet blev Jaguar X-Type.

En fyrdörrars familjebil, baserad på Ford Mondeo med siktet inställt på att ge BMW:s 3-serie en rejäl match.

Att bygga en bil på en medioker bottenplatta, pimpa den med lite valnöt och skinn och sedan försöka sälja den med samma prislappar som BMW eller Mercedes är dock ingen bra idé.

I nio år fick modellen leva innan Ford plockade bort den. Skadorna för varumärket Jaguar tog emellertid år att reparera.

GM EV1

Denna bil är ett mysterium. Det som kunde blivit amerikanska GM:s stora spark framåt, blev istället ett av bilhistoriens stora frågetecken.

Det var redan 1996 som annars så konservativa General Motors överraskade marknaden med en helelektrisk bil döpt till EV1.

Vad som egentligen låg bakom att GM plötsligt avbröt sitt elbilsprojekt kanske vi aldrig riktigt fått veta. Hade de gjort tvärtom, kunde elbilsvärlden sett helt annorlunda ut i dag. (Foto: GM)

Bilen var mycket avancerad för sin tid, med räckviddsdata och laddkapacitet som inte ligger långt efter det vi ser hos dagens moderna elbilar.

Intresset sköt i höjden när bilen släpptes ut på marknaden för förbokning till en månadsleasing-kostnad på bara 299 dollar.

25 000 personer ställde sig i bokningskön för att bli utvalda provförare åt de 50 första bilarna.

1999 hade GM byggt 1 117 exemplar och efterfrågan fortsatte vara skyhög.

Alla skrotades

Då plötsligt tvärvände GM. Stängde ned projektet, köpte tillbaka i stort sett alla bilarna och skrotade dem.

Reaktionerna uteblev inte, speciellt eftersom bensinpriserna märkligt nog samtidigt sköt i höjden.

Beslutet att skrota EV1-projektet blev en stor PR-flopp. Det gjordes till och med en spelfilm om händelsen döpt till: “Who killed the Electric Car?”

Det skulle sedan dröja ända till 2017 innan GM åter presenterade en hel-elektrisk bil: Chevrolet Bolt.

Ford Edsel

“Wrong car in the wrong place at the wrong time”.

Det var inga snälla ord som sammanfattade Fords monumentalt misslyckade bil Ford Edsel.

Det som skulle bli Fords första stora nyhet på ett decennium och dessutom bli företagets prestige-projekt, slutade i en pyspunka.

Ford hade satsat över 250 miljoner dollar i utvecklings- och marknadsföringskostnader på den nya mellanklassbilen som skulle slå sig in hos de familjer som var på väg upp i karriären.

Det är ju egentligen inget fel på Ford Edsel. En utmärkt bil på många sätt. Den kom bara helt fel, vid sidan av alla trender och samhällsriktningar och blev en stor flopp på marknaden. (Foto: WikiCommons/Loungelistener)

Ford hade till och med döpt den nya bilen efter Henry Fords son Edsel, bara för att markera vikten och statusen i den nya produkten.

Förväntningarna var skyhöga när bilen släpptes i september 1957. Lika källarlåga var tongångarna när Ford, endast 26 månader senare, i november 1959, fick erkänna att bilen var en flopp.

Det är bara 26 månader mellan den första och sista Ford Edseln som producerades. Ford försökte på alla designmässiga sätt att rädda modellen men kunderna var obevekliga. (Foto: Time)

Modellen lades ned. De stackars kunder som redan hade beställt och betalat för 1960-års Edsel, en i stort sett hopplös bil att sälja, fick en 300 dollars check av Ford som plåster på såren.

DeLorean DMC-12

Det blev ju till slut succé för John DeLoreans framtidsbil. Det var dock inte på grund av en framgångsrik försäljning eller bilens kvalitet.

Orsaken till att bilen över huvud taget är ihågkommen i dag är ju genom insatsen i dundersuccé-filmen “Tillbaka till Framtiden” där Michael J Fox och Christopher Lloyd använder ett exemplar som tidsmaskin.

Bilen som skulle sälja i mängder, enligt dess upphovsman John DeLorean. Men det blev bara 6000 sålda innan konkursen knackade på dörren. (Foto: Supercars)

Då var det dock redan försent.

John DeLoreans företag var satt i konkurs. Av planerna på att sälja 12 000 bilar per år, blev det bara 6000 sålda 1981 innan portarna slogs igen.

I dag är dock bilen en klassiker på väg upp på marknaden. Äger du en, håll hårt i den. För de börjar bli rejält värda på marknaden.

En litet tröst för ett tigerhjärta.

