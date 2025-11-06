Under nära två år fakturerade Avarn Stockholms stad för parkeringsvakter som inte fanns. Tre chefer i bolaget har fått sparken.
P-skandalen kostar miljoner i huvudstaden
Säkerhetsbolaget Avarn Security har blåst Stockholms stad på hela 2,7 miljoner kronor. Man har gjort det genom att fakturera för parkeringsvakter som inte finns. Det har företaget själva upptäckt genom sin egen utredning, berättar Dagens Nyheter.
Tusentals felaktiga timmar
Enligt DN handlar det om fakturering för 6 500 timmar, enligt bolagets egen internutredning som lämnats till Stockholms stads trafikkontor. Fusket ska ha pågått mellan november 2023 och till augusti i år.
”Tillvägagångssättet tycks ha varit systematiskt och planerat”, säger Josefine Mittermaier, enhetschef för parkeringstjänster vid Stockholms stads trafikkontor, till tidningen.
Läs mer: Så ställer du p-skivan rätt – och slipper boten (Dagens PS)
Avarn menar att fusket beror på att cheferna har försökt minska sin egen arbetsbörda. Man har också själva polisanmält det inträffade för trolöshet mot huvudman. Tre chefer har också avskedats.
Bolagets HR-direktör kommenterade i SVT tidigare i år vad företaget ställs till svars för. Då fördömde Avarns HR-chef Jennie Sörman de ansvariga och kallade agerandet för ”allvarligt” och ”att det skadar förtroendet för oss”.
Systematisk brottslighet
Nu berättar hon också för DN att cheferna är polisanmälda för trolöshet mot huvudman.
”Vi har polisanmält det som ett potentiellt brott. Vi bedömer att man systematiskt har kringgått våra rutiner och instruktioner, säger hon till tidningen.
Läs mer: Data om parkeringstider från EasyPark tros läcka (Dagens PS)
Enligt Stockholms stad så har man också själva initierat, en separat, extern, utredning. Den ska enligt DN vara klar om några veckor. Där utreds även den andra leverantören av parkeringstjänster i Stockholm
”Vi vill säkerställa att inte den andra entreprenören också har gjort något oegentligt. Jag känner mig inte bekväm med att lita bara på Avarns egna siffror. Jag vill att en oberoende part gör en heltäckande analys”, säger Josefine Mittermaier till Dagens Nyheter
Förutom de 2,7 miljoner kronorna så krävs också bolaget på ytterligare 800 000 kronor i vite av Stockholms stad. Det gör de för att Avarn inte har levererat utlovade parkeringstjänster. Ingen ska ha fått felaktiga parkeringsböter på grund av det inträffade.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
