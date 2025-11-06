P-skandalen kostar miljoner i huvudstaden

Säkerhetsbolaget Avarn Security har blåst Stockholms stad på hela 2,7 miljoner kronor. Man har gjort det genom att fakturera för parkeringsvakter som inte finns. Det har företaget själva upptäckt genom sin egen utredning, berättar Dagens Nyheter.

Tusentals felaktiga timmar

Enligt DN handlar det om fakturering för 6 500 timmar, enligt bolagets egen internutredning som lämnats till Stockholms stads trafikkontor. Fusket ska ha pågått mellan november 2023 och till augusti i år.

”Tillvägagångssättet tycks ha varit systematiskt och planerat”, säger Josefine Mittermaier, enhetschef för parkeringstjänster vid Stockholms stads trafikkontor, till tidningen.

Avarn menar att fusket beror på att cheferna har försökt minska sin egen arbetsbörda. Man har också själva polisanmält det inträffade för trolöshet mot huvudman. Tre chefer har också avskedats.

Bolagets HR-direktör kommenterade i SVT tidigare i år vad företaget ställs till svars för. Då fördömde Avarns HR-chef Jennie Sörman de ansvariga och kallade agerandet för ”allvarligt” och ”att det skadar förtroendet för oss”.

Systematisk brottslighet

Nu berättar hon också för DN att cheferna är polisanmälda för trolöshet mot huvudman.

”Vi har polisanmält det som ett potentiellt brott. Vi bedömer att man systematiskt har kringgått våra rutiner och instruktioner, säger hon till tidningen.

Enligt Stockholms stad så har man också själva initierat, en separat, extern, utredning. Den ska enligt DN vara klar om några veckor. Där utreds även den andra leverantören av parkeringstjänster i Stockholm

”Vi vill säkerställa att inte den andra entreprenören också har gjort något oegentligt. Jag känner mig inte bekväm med att lita bara på Avarns egna siffror. Jag vill att en oberoende part gör en heltäckande analys”, säger Josefine Mittermaier till Dagens Nyheter

Förutom de 2,7 miljoner kronorna så krävs också bolaget på ytterligare 800 000 kronor i vite av Stockholms stad. Det gör de för att Avarn inte har levererat utlovade parkeringstjänster. Ingen ska ha fått felaktiga parkeringsböter på grund av det inträffade.