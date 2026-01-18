Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Ny olaglig miljardupphandling avslöjad

Trafikverket gav miljardkontrakt utan upphandling, vilket kan ha varit olagligt
Bygget av Västlänken vid Korsvägen i Göteborg fortsätter – Trafikverket kan få en straffavgift på 20 miljoner, vilket man kan ha kalkylerat med. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

Trafikverket tröttnade och kastade ut NCC. I stället fick två andra bolag miljardkontrakt – som nu kan visa sig vara olagliga.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Konsortiet WLC, med NCC (börskurs NCC) som huvudägare, var huvudentreprenör för det stora projektet Västlänkens Korsvägen-etapp i Göteborg.

Trafikverket tröttnade på NCC och kastade ut entreprenören från Västlänken-etappen.

I stället tog Trafikverket in Veidekke och Züblin. De två företaget fick varsitt kontrakt värdet till cirka en halv miljon kronor styck.

Men arbetet de nya entreprenörerna ska utföra handlar inte bara om en så kallad ”skyddsentreprenad”, alltså att ta hand om ett projekt i väntan på en ny, permanent entreprenör, påpekar GP.

Västlänken i miljardbråk – risk för nya förseningar. Dagens PS

Olagligt, enligt expert

Veidekke och Züblin genomför även moment i att bygga vidare på tågtunneln, för att inte riskera ytterligare förseningar.

Ett exempel som GP pekar på är den första takgjutningen på Liseberg som Züblin utfört, och som Trafikverket självt lyfter fram på sin hemsida.

”När alla delar av taket är gjutet kommer vi att börja schakta ut massor under taket för att på så sätt bygga själva tunneln”, skriver Trafikverket i texten.

Det här gör att upphandlingen på grund av sin karaktär är olaglig, enligt en expert som uttalar sig hos GP.

ANNONS

”Åtgärden att direktupphandla är inte befogad här”, säger upphandlingsexperten Magnus Josephsson.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Stora krav för undantag

Enligt lagen kan man göra vissa undantag och hoppa över steget att annonsera en upphandling.

För att det ska vara legalt krävs att ”synnerlig brådska” ska föreligga.

Det i sin tur kräver att fyra villkor uppfylls. Det är att händelsen som orsakar brådskan inte ska ha gått att förutse och att de vanliga tidsfristerna i en upphandling inte kan respekteras.

Dessutom ska det finnas ett orsakssammanhang mellan den oförutsedda situationen och den synnerliga brådskan – och det ska slutligen vara ”absolut nödvändigt” att tilldela kontraktet.

Västlänken är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Arbetet med projektet påverkar vardagen för gång, cykel och biltrafik i Göteborg. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)

”Så här får man inte göra”

Magnus Josephsson, som varit rådgivare i cirka 5 000 upphandlingar och upphandlingsjurist sedan 1995, konstaterar att det aktuella fallet inte uppfyller de här kraven.

ANNONS

”Det går nog att få ganska många jurister som säger att så får man inte göra. Att det inte är synnerliga skäl. Det vet nog Trafikverket i grund och botten också. Men kan man göra det? Ja, uppenbarligen går det att beställa arbetena ändå”, säger han hos GP.

Nu kan Trafikverket komma att bötfällas och få betala en så kallad upphandlingsskadeavgift. Som höst kan det handla om 20 miljoner kronor – i relation till att Västlänken totalt kostar cirka 50 miljarder kronor en struntsumma.

”De maximala böterna är småpengar i sammanhanget. Det är nog kalkylen som man har gjort”, säger Magnus Josephson.

Så går det med Sveriges 6 största infrastrukturprojekt. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GöteborgNCCUpphandlingvästlänken
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Fakturera utan företag – tryggt, enkelt och prisvärt
invozio logo

Invozio erbjuder företag effektiva och transparenta lönehanteringslösningar för konsulter och anställda, utan dolda avgifter, endast 1,4 % per faktura. Vi tar hand om allt från bokföring och skatter till årsredovisningar, så att du kan fokusera på tillväxt och minska administrativa kostnader.

Jag vill ha mer info!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS