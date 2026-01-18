Ny olaglig miljardupphandling avslöjad

Konsortiet WLC, med NCC (börskurs NCC) som huvudägare, var huvudentreprenör för det stora projektet Västlänkens Korsvägen-etapp i Göteborg.

Trafikverket tröttnade på NCC och kastade ut entreprenören från Västlänken-etappen.



I stället tog Trafikverket in Veidekke och Züblin. De två företaget fick varsitt kontrakt värdet till cirka en halv miljon kronor styck.

Men arbetet de nya entreprenörerna ska utföra handlar inte bara om en så kallad ”skyddsentreprenad”, alltså att ta hand om ett projekt i väntan på en ny, permanent entreprenör, påpekar GP.

Västlänken i miljardbråk – risk för nya förseningar. Dagens PS

Olagligt, enligt expert

Veidekke och Züblin genomför även moment i att bygga vidare på tågtunneln, för att inte riskera ytterligare förseningar.

Ett exempel som GP pekar på är den första takgjutningen på Liseberg som Züblin utfört, och som Trafikverket självt lyfter fram på sin hemsida.

”När alla delar av taket är gjutet kommer vi att börja schakta ut massor under taket för att på så sätt bygga själva tunneln”, skriver Trafikverket i texten.

Det här gör att upphandlingen på grund av sin karaktär är olaglig, enligt en expert som uttalar sig hos GP.

”Åtgärden att direktupphandla är inte befogad här”, säger upphandlingsexperten Magnus Josephsson.