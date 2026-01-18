Trafikverket tröttnade och kastade ut NCC. I stället fick två andra bolag miljardkontrakt – som nu kan visa sig vara olagliga.
Ny olaglig miljardupphandling avslöjad
Mest läst i kategorin
Biltema i blåsväder: "Sätter munkavle på oss"
Biltema är i blåsväder. Efter att ha sagt upp alla på ett varuhus, beläggs de med munkavle. ”Öppnar du käften får du fan”, säger en anställd. Det är Biltema i Karlstad som hamnat i blåsväder efter beslutet att riva och bygga om sitt lokala varuhus. Beslutet innebär att alla anställda förlorar sina jobb. Nu är …
Stor norsk försvarsorder till svenska bolaget
Cybersäkerhet blir en allt större angelägenhet. Nu får Clavister i Örnsköldsvik en stororder från det norska försvaret. Intresset för försvars- och vapeninvesteringar är rekordstort och en prioriterad del för många är cybersäkerhet. De senaste åren har inneburit en kraftig upprustning på området och det har skapat en nisch för nya, kreativa företag. Ett sådant är …
Ny olaglig miljardupphandling avslöjad
Trafikverket tröttnade och kastade ut NCC. I stället fick två andra bolag miljardkontrakt – som nu kan visa sig vara olagliga. Konsortiet WLC, med NCC (börskurs NCC) som huvudägare, var huvudentreprenör för det stora projektet Västlänkens Korsvägen-etapp i Göteborg. Trafikverket tröttnade på NCC och kastade ut entreprenören från Västlänken-etappen. I stället tog Trafikverket in Veidekke …
Finansprofilens arvsstrid: Barnen gjordes arvlösa efter misstänkt påverkan
Nu har en domstol slagit fast att hans nya fru manipulerade honom att göra barnen arvlösa, en utveckling som väcker frågor om inflytande, isolation och familjerätt. Dagfinn Sundal var en respekterad profil inom norsk finansliv, känd för sitt engagemang i finansföretag och sitt inflytande i branschen. Hans karriär kantades av stora framgångar, men också av …
Nu ska Skatteverket jaga föreningar
Skatteverket vill ha uppgifter om utbetalningar till alla föreningar, stiftelser och samfund i Sverige för att kunna minska bedrägerier. Det finns 164 000 ideella föreningar i Sverige och dessutom cirka 22 400 stiftelser och 2 100 registrerade trossamfund. Varje år betalas det ut mer än 20 miljarder kronor i offentliga stöd till framför allt dessa föreningar men även …
Konsortiet WLC, med NCC (börskurs NCC) som huvudägare, var huvudentreprenör för det stora projektet Västlänkens Korsvägen-etapp i Göteborg.
Trafikverket tröttnade på NCC och kastade ut entreprenören från Västlänken-etappen.
I stället tog Trafikverket in Veidekke och Züblin. De två företaget fick varsitt kontrakt värdet till cirka en halv miljon kronor styck.
Men arbetet de nya entreprenörerna ska utföra handlar inte bara om en så kallad ”skyddsentreprenad”, alltså att ta hand om ett projekt i väntan på en ny, permanent entreprenör, påpekar GP.
Västlänken i miljardbråk – risk för nya förseningar. Dagens PS
Olagligt, enligt expert
Veidekke och Züblin genomför även moment i att bygga vidare på tågtunneln, för att inte riskera ytterligare förseningar.
Ett exempel som GP pekar på är den första takgjutningen på Liseberg som Züblin utfört, och som Trafikverket självt lyfter fram på sin hemsida.
”När alla delar av taket är gjutet kommer vi att börja schakta ut massor under taket för att på så sätt bygga själva tunneln”, skriver Trafikverket i texten.
Det här gör att upphandlingen på grund av sin karaktär är olaglig, enligt en expert som uttalar sig hos GP.
”Åtgärden att direktupphandla är inte befogad här”, säger upphandlingsexperten Magnus Josephsson.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Stora krav för undantag
Enligt lagen kan man göra vissa undantag och hoppa över steget att annonsera en upphandling.
För att det ska vara legalt krävs att ”synnerlig brådska” ska föreligga.
Det i sin tur kräver att fyra villkor uppfylls. Det är att händelsen som orsakar brådskan inte ska ha gått att förutse och att de vanliga tidsfristerna i en upphandling inte kan respekteras.
Dessutom ska det finnas ett orsakssammanhang mellan den oförutsedda situationen och den synnerliga brådskan – och det ska slutligen vara ”absolut nödvändigt” att tilldela kontraktet.
”Så här får man inte göra”
Magnus Josephsson, som varit rådgivare i cirka 5 000 upphandlingar och upphandlingsjurist sedan 1995, konstaterar att det aktuella fallet inte uppfyller de här kraven.
”Det går nog att få ganska många jurister som säger att så får man inte göra. Att det inte är synnerliga skäl. Det vet nog Trafikverket i grund och botten också. Men kan man göra det? Ja, uppenbarligen går det att beställa arbetena ändå”, säger han hos GP.
Nu kan Trafikverket komma att bötfällas och få betala en så kallad upphandlingsskadeavgift. Som höst kan det handla om 20 miljoner kronor – i relation till att Västlänken totalt kostar cirka 50 miljarder kronor en struntsumma.
”De maximala böterna är småpengar i sammanhanget. Det är nog kalkylen som man har gjort”, säger Magnus Josephson.
Så går det med Sveriges 6 största infrastrukturprojekt. Dagens PS
Invozio erbjuder företag effektiva och transparenta lönehanteringslösningar för konsulter och anställda, utan dolda avgifter, endast 1,4 % per faktura. Vi tar hand om allt från bokföring och skatter till årsredovisningar, så att du kan fokusera på tillväxt och minska administrativa kostnader.
Senaste nytt
Efter tullhoten: Slår tillbaka mot Trump
De länder Trump hotar med nya strafftullar, slår tillbaka gemensamt. Samtidigt vill svenska företag satsa på andra marknader än USA. De länder som pekas ut i Donald Trumps senaste tullhot slår nu tillbaka i ett gemensamt uttalande. De länder som står bakom uttalandet är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. De 8 …
Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott
Haven har länge varit en bortglömd del av klimatkalkylen. Nu visar ny forskning hur dyrt det blivit att blunda för blå värden. Klimatförändringarnas ekonomiska nota är betydligt högre än man tidigare trott. En ny studie från Scripps Institution of Oceanography i Kalifornien visar att den globala kostnaden för utsläpp nästan fördubblas när skador på haven …
Chockpriser för elbilsförsäkring – kan kosta upp till 72 000 kronor per år
En ny genomgång visar att helt vanliga elbilar i dag kan kosta lika mycket att försäkra som exklusiva sportbilar. Priset på begagnade elbilar har fallit kraftigt de senaste åren och gjort tekniken tillgänglig för betydligt fler hushåll. Men samtidigt har en annan kostnad rört sig i motsatt riktning. Försäkringspremierna för populära elbilar har stigit till …
Nya fynd i da Vincis verk kan avslöja dolda genetiska spår
I brist på bevarade kvarlevor analyseras nu konstverk och dokument som kan bära mikroskopiska rester av hans DNA. Mer än 500 år efter Leonardo da Vincis död är hans genetiska arv fortfarande ett mysterium. Konstnären fick inga barn och hans grav i Amboise i Frankrike förstördes under den franska revolutionen. De ben som senare påstods …
Trump vill ta miljardavgift för plats i nytt fredsråd
Ett utkast till stadgar visar hur USA:s president vill skapa ett nytt internationellt fredsorgan där inflytande kopplas till stora ekonomiska bidrag. USA:s president Donald Trump vill att länder som söker en permanent plats i ett nytt internationellt fredsråd ska bidra med minst en miljard dollar. Det framgår av ett utkast till stadgar som cirkulerar inom …