Nu kan Kajs Mello-bastu bli din

”Yksi, kaksi, kolme, såld”. Eller kanske ”Bästa båoti för kropp och själv, fyra väggar i träpanel”.

Så kanske det skulle låta om finsk-svenska trion Kaj själv annonserade ut bastun från Eurovision-finalen i Basel. Och ”båoti” betyder ”boten” på reguljär svenska.

”Nu baxar vi bastun till Basel”, sade Axel Åhman i Kaj efter segern i svenska Mello-finalen.

Robin Nyman i finska Österbotten, som medlemmarna i Kaj kommer ifrån, tog honom på orden.

Han och några andra byggde en bastu och körde sedan ner den till Eurovision-finalen i Basel i maj.

Så blev bastun hetare än någonsin. Dagens PS

Bestämt i förväg

Efter Basel-resan har bastun lånats ut till en rad stora event, men nu ska den alltså säljas. Sedan i onsdags ligger den ute på finska auktionssajten Huutokaupat.

”Bastun har gjort sitt kan man säga. Huvudgrejen var att fara fram och tillbaka till Basel och heja på hjältarna där”, säger Robin Nyman hos VK.

Försäljningen hade initiativtagarna kommit överens om redan i förväg.

” Vi hade beslutat att när sommaren är slut så ska vi sälja bastun vidare”, säger Robin Nyman.