Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Nu kan Kajs Mello-bastu bli din

Kajs bastu ute på auktion
Kaj på scenen och Kaj i bastun. Nu är bastun som följde trion till Basel utannonserad på en finsk auktionssajt. Ledande budet just nu 82 000 kronor. (Foto: Jessica Gow/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 sep. 2025Publicerad: 14 sep. 2025

Minns du den bastu som följde med succén Kaj till Eurovision-finalen i Basel? Nu kan den bli din. Auktionen avslutas på onsdag.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

”Yksi, kaksi, kolme, såld”. Eller kanske ”Bästa båoti för kropp och själv, fyra väggar i träpanel”.

Så kanske det skulle låta om finsk-svenska trion Kaj själv annonserade ut bastun från Eurovision-finalen i Basel. Och ”båoti” betyder ”boten” på reguljär svenska.

ANNONS

”Nu baxar vi bastun till Basel”, sade Axel Åhman i Kaj efter segern i svenska Mello-finalen.

Robin Nyman i finska Österbotten, som medlemmarna i Kaj kommer ifrån, tog honom på orden.

Han och några andra byggde en bastu och körde sedan ner den till Eurovision-finalen i Basel i maj.

Så blev bastun hetare än någonsin. Dagens PS

Bestämt i förväg

Efter Basel-resan har bastun lånats ut till en rad stora event, men nu ska den alltså säljas. Sedan i onsdags ligger den ute på finska auktionssajten Huutokaupat.

”Bastun har gjort sitt kan man säga. Huvudgrejen var att fara fram och tillbaka till Basel och heja på hjältarna där”, säger Robin Nyman hos VK.

ANNONS

Försäljningen hade initiativtagarna kommit överens om redan i förväg.

” Vi hade beslutat att när sommaren är slut så ska vi sälja bastun vidare”, säger Robin Nyman.

Hej och tack för oss, säger Kaj efter fjärdeplatsen i Eurovision-finalen. Nu säger även bastun tack för sig och gör en insats för välgörenhet. (Foto: Jessica Gow/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Kajs besök höjdpunkt

Det han kommer att minnas är alla möten med människor längs vägen till och från Basel.

”Det är det viktigaste. Relationerna och mötena finns kvar även om bastun försvinner ur bilden.”

En höjdpunkt var naturligtvis när de tre i Kaj besökte bastun före finalen i Basel.

”Det var speciellt. De har nog varit väldigt glada åt den här bastun. Det har varit idel glada miner därifrån”, säger Robin Nyman.

82 000 kronor för bastu kan bli mer

ANNONS

Vid senaste avstämningen, fredag eftermiddag, låg budet på bastun på 7 500 euro, med aktuell eurokurs cirka 82 kronor.

Pengarna från försäljningen ska gå till välgörenhet. Därför hoppas Robin Nyman att priset ska stiga lite till innan auktionen avslutas.

”Vi måste så klart betala lite skatt till finska staten, men när det är betalt delar vi ut pengarna till tre hjälporganisationer här i Finland”, säger han.

”För den skull får det gärna bli några tusenlappar till”.

Waterloo: Låten som skrev musikhistoria. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AuktioneurovisionFinlandVälgörenhet
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Edvard Lundkvist och Emma Fällman i studion
Spela klippet
PS Studio

Kraftigt bakslag för Rysslands handel med Kina

14 sep. 2025
ANNONS
ANNONS