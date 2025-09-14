Minns du den bastu som följde med succén Kaj till Eurovision-finalen i Basel? Nu kan den bli din. Auktionen avslutas på onsdag.
Nu kan Kajs Mello-bastu bli din
Minns du den bastu som följde med succén Kaj till Eurovision-finalen i Basel? Nu kan den bli din. Auktionen avslutas på onsdag. ”Yksi, kaksi, kolme, såld”. Eller kanske ”Bästa båoti för kropp och själv, fyra väggar i träpanel”. Så kanske det skulle låta om finsk-svenska trion Kaj själv annonserade ut bastun från Eurovision-finalen i Basel. …
”Yksi, kaksi, kolme, såld”. Eller kanske ”Bästa båoti för kropp och själv, fyra väggar i träpanel”.
Så kanske det skulle låta om finsk-svenska trion Kaj själv annonserade ut bastun från Eurovision-finalen i Basel. Och ”båoti” betyder ”boten” på reguljär svenska.
”Nu baxar vi bastun till Basel”, sade Axel Åhman i Kaj efter segern i svenska Mello-finalen.
Robin Nyman i finska Österbotten, som medlemmarna i Kaj kommer ifrån, tog honom på orden.
Han och några andra byggde en bastu och körde sedan ner den till Eurovision-finalen i Basel i maj.
Så blev bastun hetare än någonsin. Dagens PS
Bestämt i förväg
Efter Basel-resan har bastun lånats ut till en rad stora event, men nu ska den alltså säljas. Sedan i onsdags ligger den ute på finska auktionssajten Huutokaupat.
”Bastun har gjort sitt kan man säga. Huvudgrejen var att fara fram och tillbaka till Basel och heja på hjältarna där”, säger Robin Nyman hos VK.
Försäljningen hade initiativtagarna kommit överens om redan i förväg.
” Vi hade beslutat att när sommaren är slut så ska vi sälja bastun vidare”, säger Robin Nyman.
Kajs besök höjdpunkt
Det han kommer att minnas är alla möten med människor längs vägen till och från Basel.
”Det är det viktigaste. Relationerna och mötena finns kvar även om bastun försvinner ur bilden.”
En höjdpunkt var naturligtvis när de tre i Kaj besökte bastun före finalen i Basel.
”Det var speciellt. De har nog varit väldigt glada åt den här bastun. Det har varit idel glada miner därifrån”, säger Robin Nyman.
82 000 kronor för bastu kan bli mer
Vid senaste avstämningen, fredag eftermiddag, låg budet på bastun på 7 500 euro, med aktuell eurokurs cirka 82 kronor.
Pengarna från försäljningen ska gå till välgörenhet. Därför hoppas Robin Nyman att priset ska stiga lite till innan auktionen avslutas.
”Vi måste så klart betala lite skatt till finska staten, men när det är betalt delar vi ut pengarna till tre hjälporganisationer här i Finland”, säger han.
”För den skull får det gärna bli några tusenlappar till”.
Waterloo: Låten som skrev musikhistoria. Dagens PS
