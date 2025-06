New York hyllar Taskrabbits reklam – men har IKEA sett den?

Kampanjen är både lättsam och träffsäker. Den gör sig lustig över just det som moderbolaget IKEA är mest känt för: själva grundidén, att kunderna ska köpa platta paket som enkelt monteras ihop hemma.

“Vi gör inte bara väsen av oss på marknaden. Vi bygger ett smart, upprepningsbart sätt att kombinera djärva idéer – som kanske fastnar i huvudet hela dagen – med mätbara resultat,” säger Tamara Rosenthal, marknadschef på Taskrabbit, till DesignRush.

Men frågan återstår: Hur bekväm är IKEA egentligen med att dotterbolaget just nu skämtar bort hela affärsmodellen? För den är väl platta paket som alla klarar av att leverera, eller?

Ett av många exempel på hur Taskrabbit i kampanjen skruvar till just det budskapet är affischen med texten: “She’s so lucky, she’s a star – but she cry cry cries, building shelves is hard.”

En rak och igenkännbar kommentar till hur frustrerande det kan vara att montera möbler på egen hand.

Läs även: Kan Ikeas svenska köttbullar rädda Oxford Street i London

New York är i fokus

Efter att kampanjen rullat i flera stora europeiska städer har kampanjen nu landat i New York.

“I USA har vi valt New York som en fokusmarknad, där kollektivtrafiken återhämtat sig starkt efter pandemin och skapar optimala förutsättningar för att testa skalbara strategier för utomhuskampanjer,” säger Ariel Rothbard, chef för varumärke och kommunikation, till Dagens PS.

