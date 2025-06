Miljonkrav på vårdjättar – politiker duckar ansvar i fuskstrid

Två av Sveriges största digitala vårdjättar anklagas för att ha tagit betalt i strid med avtalen. Region Stockholm vill nu ha tillbaka 60 miljoner kronor, men när det gäller ansvaret för beslutet vill ingen stå i rampljuset.

Vårdjättar krävs på miljoner

Det är bolagen Kry och Doktor.se som enligt Region Stockholm brutit mot avtalen om digital vård. Enligt regionrådet Christine Lorne (C) handlar det om ett medvetet sätt att ta betalt två gånger för samma patienter.

Tvisten gäller så kallad utomlänstaxa, alltså att patienter som redan är listade i Stockholm ändå fakturerats som om de kom från en annan region. Enligt vårdbolagen följer de avtalen, men regionen menar att det handlar om ett avtalsbrott som ska kosta bolagen totalt 60 miljoner kronor.

“Ja, de har debiterat på ett sätt som man inte får. Har man avtal med Region Stockholm så ska man inte bryta mot det och få betalt två gånger”, sa Christine Lorne till DN i april.

“Har man avtal med Region Stockholm så ska man inte bypassa systemet”, sa hon också.

Regionen menar att bolagen skickat räkningar via Region Sörmland, trots att patienterna varit listade i Stockholm, vilket de redan fått ersättning för. Det rör sig om närmare 200 000 digitala besök. Genom att gå via Sörmland har bolagen kunnat fakturera 500 kronor per besök, istället för 100 kronor enligt Stockholms egna avtal.

Regionen kräver tillbaka 48,3 miljoner från Kry och 10,4 miljoner från Doktor.se. Totalt uppskattas merkostnaden för Region Stockholm till 180 miljoner kronor.

“Det här är ett kryphål som vi i Region Stockholm försöker att täppa till. Det är helt oacceptabelt att skattepengar används på det här sättet och helt tvärsemot det vi vet är effektiv vård”, sa Christine Lorne.

Totalt har Kry och Doktor.se fått 335 miljoner i listningsersättning för 178 000 patienter i Stockholm, samtidigt som de fakturerat 58,7 miljoner extra via Sörmland.

“Patienterna som kanske har hört debatten vet inte heller vad som sker när de går in i appen”, sa Lorne.

