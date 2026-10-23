Heineken och det grekiska dotterbolaget Athenian Brewery döms att betala 111,2 miljoner euro, drygt 1,2 miljarder kronor, till bryggeriet bakom ölen Vergina. Räntan är drygt en och en halv gång så stor som själva skadan, visar en genomgång som Dagens PS gjort av domen.
Heineken förlorar 1,2 miljarder mot grekiskt bryggeri i domstol
Domen kom från tingsrätten i Amsterdam den 21 oktober. Athenian Brewery missbrukade sin dominerande ställning på den grekiska ölmarknaden mellan september 1998 och september 2014. Det kostade konkurrenten Macedonian Thrace Brewery, MTB, vinst. Heineken ägde nästan hela dotterbolaget, och ansvarar solidariskt för skadeståndet, enligt domen.
MTB grundades 1996 i Komotini och började sälja Vergina 1998. Enligt bryggeriet dröjde det några månader innan missbruket började. Demetri Chriss, affärsutvecklingschef på MTB, säger till Reuters:
I nästan 30 år har Heineken gjort allt som stått i bolagets makt för att slippa ta ansvar för skadan det orsakat MTB, men domen från domstolen i Amsterdam gör mycket för att rätta till bilden.
Han kallar domen ”en av de mest betydelsefulla milstolparna i MTB:s historia” i ett pressmeddelande.
Räntan blev högre än skadeståndet
Räntan räknas från 1998, när förlusterna började. Den förlorade vinsten värderades till 43,3 miljoner euro, omkring 480 miljoner kronor. Räntan fram till den 1 oktober i år uppgick till 67,9 miljoner euro, omkring 750 miljoner kronor.
MTB hade krävt 82,2 miljoner euro i skadestånd, omkring 910 miljoner kronor, och fick drygt hälften av det. Med ränta var kravet 195,5 miljoner euro, omkring 2,2 miljarder kronor, och av det blev det 57 procent.
I stora drag gick domstolen på MTB:s beräkning, där bryggeriet utan missbruket skulle ha nått en produktion på 200 000 hektoliter tre år tidigare. Heineken och Athenian Brewery ifrågasatte inte uträkningen, men hävdade att räntan skulle ge MTB mer än den faktiska skadan.
Domstolen höll inte med. Från den 1 oktober löper ny ränta på skadebeloppet tills det är betalt, enligt domen.
Omräknat per den 23 oktober blir hela beloppet omkring 1,24 miljarder kronor. Det motsvarar knappt sex procent av Heinekens nettovinst för 2025, som var 1,9 miljarder euro, eller 21,12 miljarder kronor, enligt bokslutet.
Böter i Grekland redan 2014
Den grekiska konkurrensmyndigheten slog fast missbruket redan i september 2014 och bötfällde Athenian Brewery med 31,5 miljoner euro, cirka 350 miljoner kronor. Grossister hade fått ekonomiska fördelar och bättre kreditvillkor för att köpa mindre från konkurrenterna, och restaurangkedjor fick förmåner om de bara sålde Athenian Brewerys öl, enligt beslutet.
År 2017 sänkte en appellationsdomstol för förvaltningsmål i Aten boten till 26,7 miljoner euro, eller 296 miljoner kronor, skriver Reuters.
Carlsbergs dotterbolag Olympic Brewery har också ett eget mål mot Athenian Brewery och Heineken, framgår det av domen.
Heineken ska överklaga
Heineken anser att MTB:s krav var orealistiska och att domstolen byggt på antaganden om hur bryggeriets försäljning, priser och lönsamhet hade sett ut utan missbruket, skriver Reuters. MTB kan ändå kräva betalt direkt, även om domen överklagas, enligt domslutet.
Heineken säger till Reuters att:
De antagandena borde prövas noga mot den ekonomiska bevisning som finns och mot hur marknaden utvecklades under perioden. Vi anser inte att det utdömda skadeståndet speglar detta i tillräcklig grad.
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