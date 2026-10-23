Heineken förlorar 1,2 miljarder mot grekiskt bryggeri i domstol

MTB grundades 1996 i Komotini och började sälja Vergina 1998. Enligt bryggeriet dröjde det några månader innan missbruket började. Demetri Chriss, affärsutvecklingschef på MTB, säger till Reuters:

I nästan 30 år har Heineken gjort allt som stått i bolagets makt för att slippa ta ansvar för skadan det orsakat MTB, men domen från domstolen i Amsterdam gör mycket för att rätta till bilden.

Han kallar domen ”en av de mest betydelsefulla milstolparna i MTB:s historia” i ett pressmeddelande.

Räntan blev högre än skadeståndet

Räntan räknas från 1998, när förlusterna började. Den förlorade vinsten värderades till 43,3 miljoner euro, omkring 480 miljoner kronor. Räntan fram till den 1 oktober i år uppgick till 67,9 miljoner euro, omkring 750 miljoner kronor.

MTB hade krävt 82,2 miljoner euro i skadestånd, omkring 910 miljoner kronor, och fick drygt hälften av det. Med ränta var kravet 195,5 miljoner euro, omkring 2,2 miljarder kronor, och av det blev det 57 procent.

I stora drag gick domstolen på MTB:s beräkning, där bryggeriet utan missbruket skulle ha nått en produktion på 200 000 hektoliter tre år tidigare. Heineken och Athenian Brewery ifrågasatte inte uträkningen, men hävdade att räntan skulle ge MTB mer än den faktiska skadan.

Domstolen höll inte med. Från den 1 oktober löper ny ränta på skadebeloppet tills det är betalt, enligt domen.

Omräknat per den 23 oktober blir hela beloppet omkring 1,24 miljarder kronor. Det motsvarar knappt sex procent av Heinekens nettovinst för 2025, som var 1,9 miljarder euro, eller 21,12 miljarder kronor, enligt bokslutet.