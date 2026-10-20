Företagshälsovården är en stor bluff. Angreppet kommer från en vd som själv är aktiv i branschen. Nu blåser det upp till storm.
Hård kritik: "Företagshälsovården är en stor bluff"
Det är hårda ord när Esa Halmesmäki, vd för hälsovårdsföretaget Täsmä Työterveys, kommenterar företagshälsovården i Finland.
Enligt Halmesmäki sitter tjänsteleverantörer och de som bestämmer och bedömer behovet av tjänster på samma sida av bordet.
Halmesmäki går så långt att han kallar företagshälsovården ”en stor bluff”. Enligt honom är systemet inte alls transparent. Hos Kauppalehti är det den bristen vd:n tar upp som mest central.
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”Sitter på samma sida av bordet”
”Köparen, det vill säga företaget, vet inte vad det borde köpa. Och när ett köp väl har gjorts vet företaget inte vad det faktiskt har köpt. När sedan fakturan anländer vet man inte vad det är man betalar för”, sammanfattar han läget.
Halmesmäki påpekar att användningen av tjänster inom företagshälsovården styrs av faktureringen.
”Med andra ord sitter säljaren och den som avgör vilka tjänster som behövs, ur patientens perspektiv, på samma sida av bordet”, menar Halmesmäki.
Det finns fler kritiska röster kring företagshälsovården. Mika Salminen, generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd, THL, har offentligt föreslagit att systemet bör avskaffas – men det är inget realistiskt alternativ, enligt Halmesmäki.
Välkomnar ny reglering
”Det är en sektor som nästan helt består av privata aktörer. Man kan inte bara kliva in på en ingenjörsbyrå och förklara att man från och med nästa år ska vara kommunens ingenjörsbyrå. I Finland råder näringsfrihet”, säger hälsovårds-vd:n.
2027 kommer en ny reglering i Finland, som innebär att avtal inom företagshälsovård tydligt måste skilja på lagstadgade tjänster och frivilliga tjänster, något som Halmesmäki välkomnar.
Han uppmanar företag att gå igenom sina fakturor för företagshälsovård från de senaste tolv månaderna för att se exakt vad de har betalat för.
”Framgår det tydligt vad som har köpts in, eller är det bara en faktura? Gå igenom räkningarna och be tjänsteleverantören om en specifikation över vad som var lagstadgat och vad som inte var det. Utifrån den bedömningen kan ni sedan avgöra hur ni ska gå vidare i framtiden.”
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Fyra av tio saknar företagshälsovård
I Sverige motsvarar branschens omsättning en genomsnittlig satsning från arbetsgivarhåll motsvarande cirka 1 300 kronor per ansluten anställd.
Men tillgången till företagshälsovård varierar stort. 2021 hade enligt Arbetsmiljöverket 60 procent av Sveriges sysselsatta tillgång till företagshälsovård.
Tillgången är något högre för män, 61 procent, än för kvinnor, 59 procent, och lägre för yngre anställda.
”Det mest bekymmersamma är att närmare 40 procent av alla anställda är helt utan företagshälsovård i dag. Cirka hälften av dessa arbetar i företag med mindre än 50 anställda”, skriver Företagshälsor,se.
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