Hård kritik: "Företagshälsovården är en stor bluff"

Halmesmäki går så långt att han kallar företagshälsovården ”en stor bluff”. Enligt honom är systemet inte alls transparent. Hos Kauppalehti är det den bristen vd:n tar upp som mest central.

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”Sitter på samma sida av bordet”

”Köparen, det vill säga företaget, vet inte vad det borde köpa. Och när ett köp väl har gjorts vet företaget inte vad det faktiskt har köpt. När sedan fakturan anländer vet man inte vad det är man betalar för”, sammanfattar han läget.

Halmesmäki påpekar att användningen av tjänster inom företagshälsovården styrs av faktureringen.

”Med andra ord sitter säljaren och den som avgör vilka tjänster som behövs, ur patientens perspektiv, på samma sida av bordet”, menar Halmesmäki.

Det finns fler kritiska röster kring företagshälsovården. Mika Salminen, generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd, THL, har offentligt föreslagit att systemet bör avskaffas – men det är inget realistiskt alternativ, enligt Halmesmäki.

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