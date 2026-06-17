Han tjänar pengar på andras skräp – drar in miljoner

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Städa parkeringsplatser

Brian Winch växte upp i Calgary i Kanada. Hans pappa, Joseph Winch, hade kommit dit som flykting från Polen efter andra världskriget och arbetat hårt i flera olika yrken, bland annat på köttfabrik, vid järnvägen och som vårdbiträde.

När Brian var barn följde han med sin pappa ut tidigt på morgonen för att städa parkeringsplatser.

När pappan dog var Brian 21 år. I sorgen började han själv kontakta fastighetsägare och erbjuda städtjänster. Det blev starten på Winch Janitorial Services, som senare utvecklades till hans nuvarande verksamhet Clean Lots.

I dag, 45 år senare, har Brian Winch gjort parkeringsskräp till en familjeaffär.

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