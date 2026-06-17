Den enes skräp är den andres skatt. Fimpar, snabbmatsförpackningar och annat skräp blev Brian Winchs väg in i företagandet. Nu har familjens enkla affärsidé vuxit till en verksamhet som drar in miljoner.
Han tjänar pengar på andras skräp – drar in miljoner
PS har redan konstaterat att man kan tjäna en mindre förmögenhet på att städa hos världens superrika.
Men man behöver inte alltid ta sig in i lyxvillor för att hitta pengar i städbranschen. Ibland räcker det med en parkering.
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Städa parkeringsplatser
Brian Winch växte upp i Calgary i Kanada. Hans pappa, Joseph Winch, hade kommit dit som flykting från Polen efter andra världskriget och arbetat hårt i flera olika yrken, bland annat på köttfabrik, vid järnvägen och som vårdbiträde.
När Brian var barn följde han med sin pappa ut tidigt på morgonen för att städa parkeringsplatser.
När pappan dog var Brian 21 år. I sorgen började han själv kontakta fastighetsägare och erbjuda städtjänster. Det blev starten på Winch Janitorial Services, som senare utvecklades till hans nuvarande verksamhet Clean Lots.
I dag, 45 år senare, har Brian Winch gjort parkeringsskräp till en familjeaffär.
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Familjeföretaget växte
Efter några år började hans två tvillingbröder hjälpa till i företaget. Den ena bidrar med praktiskt arbete medan den andra fokuserar på offerter och kundkontakt.
Tillsammans har familjen byggt upp en verksamhet som nu omsätter över 700 000 dollar per år, motsvarande drygt 6,5 miljoner kronor, enligt siffror från Business Insider.
Winch menar dessutom att hans bransch är ovanligt motståndskraftig mot AI.
”I en teknikdriven värld är det en verksamhet som har förblivit AI-säker, eftersom ingen robot i nuläget verkligen kan söka igenom en hel fastighet efter varenda liten cigarettfimp i buskar och på svåråtkomliga platser”, säger han till BI.
Numera vill Winch även hjälpa andra att bygga liknande verksamheter. Han kallar modellen för ”en av de enklaste företagsidéerna som finns”.
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