Halv miljard från EU till ärtor i Lidköping

Det rör sig om den största investeringen i sitt slag i Sverige och på dess prislapp står det 1,2 miljarder kronor.



Anläggningen ska producerade växtbaserade proteiner från ärtor men även använda åkerbönor som råvara. I volym handlar det om ungefär 35 000 ton ärtor och 5 000 ton åkerböna, som varje år ska förädlas i anläggningen.

Produktionen ska ge 7 000 ton koncentrerat växtbaserat protein per år och ambitionen är att öka den svenska odlingen av ärtor från 80 000 ton per år till 120 000 ton, plus 50 procent.

”Ökande efterfrågan” på ärtor

”Vi behöver producera mer mat för att försörja jordens växande befolkning och det finns en globalt och långsiktigt ökande efterfrågan på växtbaserade proteiner som livsmedelsingrediens”, sade Lantmännens vd Magnus Kagevik när satsningen presenterades.



”Investeringen är en satsning som ska stärka hela värdekedjan från jord till bord. Det innebär nya odlingsmöjligheter för lantbrukare och skapar förutsättningar för ökad svensk livsmedelsproduktion och export – vilket i sin tur är positivt för Sveriges livsmedelsförsörjning”, tillade han.