Goldman Sachs mot Google i schack – vem är smartast?

Goldman Sachs-chefen Len Ioffe minns exakt hur han firade när han fick sin chefsbefordran. Det blev varken årgångsbubbel eller lyxmiddag. Istället satte han sig böjd över ett schackbräde för att tävla för bolagets företagslag i schack.

“Laget erbjöd mig att stå över för att gå ut och fira”, sa Ioffe i en intervju med Wall Street Journal och fortsatte: “Jag sa nej, jag spelar.”

Världens smartaste bolag

Schackvinsten skulle bli ett tillräckligt firande den kvällen. Men nu, när Ioffe laddar för att representera Goldman vid brädet ännu en gång är det mycket mer som står på spel. Den här helgen ska världens mest framgångsrika bolag mötas i Världsmästerskapet i schack för företag.

Lag från Google, Deutsche Bank, Blackrock och många därtill kommer göra upp om äran och om rättigheten att få kalla sig “världens smartaste bolag”. Sammanlagt ord et 12 lag som möts i New York i en väldigt internationell tävling, där Googles toppspelare, den internationella mästaren Ritvars Reimanis, flygs in från Litauen.

Sedan pandemin har intresset för schack vuxit markant, inte minst tack vare en rad lättanvända appar. Det uråldriga spelet har vunnit ett särskilt starkt intresse bland högpresterande kontorsanställda från Wall Street till Silicon Valley.

“Det finns flera ställen på kontoren där du kan slå dig ner för ett utmanande schackparti och gemenskapen runt spelet är väldigt stark här”, säger Kola Adeyemi, en ledare inom produktstrategi på Google Workspace. På bolaget finns en intern spelargrupp med omkring 2 500 medlemmar.

Får plocka in extern hjälp

Alla som spelar företagsschack måste jobba på firman – utom en. Varje lag får ta in utomstående hjälp, men bara en enda person. Därför har de flesta företagen plockat in experter för att bättra på sina chanser i den prestigefyllda tävlingen.

Goldman Sachs står inför ett annat problem. Varje lag får bara ha med en spelare med en chackrating på över 2400, vilket betyder att man är en internationell schackmästare enligt den internationella schackorganisationen FIDE. Men på Goldman Sachs jobbar inte mindre än två spelare med den imponerande titeln, vilket betyder att bara en av dem får vara med.

Det säger ändå något om hur extremt hög nivån är på schackspelarna på de här schackgalna arbetsplatserna.

