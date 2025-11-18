Glädjeräkning var fel – snart kommer smällen

Ett fel har uppstått i elbolaget Vattenfalls fakturering i Finland, vilket påverkat 70 000 kunder. Vattenfalls kommunikationschef Heli Satuli bekräftar via sms att tre fjärdedelar av elförbrukningen inte har fakturerats.

För små fakturor

”På grund av ett systemfel har endast den första kvarten i varje timme fakturerats”, skriver Satuli till tidningen Iltalehti.

Som ett resultat har fakturor som är för små skickats till kunder. Vattenfall uppger på sin webbplats att kunderna kan betala sina fakturor som vanligt.

”Den saknade delen för oktober och novembers elförbrukning kommer att faktureras på decemberräkningen”, meddelar företaget.

Vattenfall ber om ursäkt för de besvär som situationen orsakat.

”Å andra sidan innebär det i praktiken för kunden bara att vissa kunder har fått lite mer tid att betala för en del av sin elförbrukning i oktober”, säger Heli Satuli till Iltalehti.

Vattenfall har tidigare haft andra problem i Finland. Energimyndigheten i Finland anklagade Vattenfall för några år sedan för att ha försökt höja marknadspriset på el på ett olagligt vis. Företaget har hävdat att det inte rörde sig om en avsiktlig manipulation, utan om ett misstag. Senare prickades bolaget av Energimyndigheten.

Nyligen fick Vattenfall problem även i Sverige. Man fick en bakläxa på 180 000 kronor för sin anslutningsavgift. Ärendet gällde ett radhusområde i Märsta som behövde gå upp i säkringsstorlek för att skaffa solceller och gemensam el. Elnätsägaren Vattenfall ville ha 300 000 kronor för besväret.

Men solinstallatören gick till Energimarknadsinspektionen – och fick rätt. Inspektionen bedömde att kostnaden för elanslutningen i Märsta borde bli drygt 117 000 kronor. Alltså ungefär en tredjedel av vad Vattenfall offererat.