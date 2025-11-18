I Finland fakturerade Vattenfall bara kunderna för första kvarten på en timme. Snart kommer en tuffare räkning.
Glädjeräkning var fel – snart kommer smällen
Mest läst i kategorin
Då kan en liten svensk stad bli avgörande för Europas försvar
I ett Europa som rustar försvaret saknas något så grundläggande som sprängämnen. TNT tillverkas nästan inte längre på kontinenten. Nu vill en svensk entreprenör ändra på det. När Joakim Sjöblom sålde sitt fintechbolag Minna Technologies till Mastercard i början av 2024 hade han ingen tanke på att bygga sprängämnesfabriker. Men ur det svenska Nato-inträdet och …
600 valde att säga upp sig efter ett mejl från vd:n
När Hollywoodjätten Paramount Skydance krävde att alla anställda skulle tillbaka till kontoret fem dagar i veckan briserade en intern bomb. Det har hänt förut. När Amazon ville tvinga tillbaka anställda till kontoret möttes man av tusentals rasande anställda. Och nu var det dags igen. “Rum, inte Zoom” Det var i september som vd David Ellison …
Monark lever vidare efter avtal med försvaret
Klassiska cykelmärket Monark har skrivit kontrakt med Försvarsmakten om att leverera 500 soldatcyklar. I Monarkfabriken i Vansbro jublas det. Monark är är ett klassiskt svensk cykelmärke som sträcker sig ända tillbaka till 1908 när då Birger Svensson grundade Monark i Varberg. Numera har Monark en fabrik i Vansbro. Men det var nära att det inte …
Så ska Arbetsförmedlingen upptäcka bidragsfusk
Arbetsförmedlingen ska få bättre verktyg för att undvika felaktiga utbetalningar och bidragfusk i samband med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Lagen ska enligt det förlag som regeringen nu skickar ut på remiss regleras för att stärka kontrollen av utbetalningar kopplad till arbetsmarknadspolitiken som Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för. Syftet med betänkandet är att få bukt med felaktiga utbetalningar och …
Trafikverket drar i nödbromsen – inför anställningsstopp
Trafikverket inför anställningsstopp. Det är resultatet efter regeringens budget. En budget som innebär att verket måste dra i nödbromsen och spara 300 miljoner kronor. ”Förvaltningsanslaget är administration, styrning, ledning och stöd. Där har vi lagt ett anställningsstopp. Vi gör inga nyrekryteringar och om någon säger upp sig så ersätts den inte”, säger Felicia Danielsson på …
Ett fel har uppstått i elbolaget Vattenfalls fakturering i Finland, vilket påverkat 70 000 kunder. Vattenfalls kommunikationschef Heli Satuli bekräftar via sms att tre fjärdedelar av elförbrukningen inte har fakturerats.
För små fakturor
”På grund av ett systemfel har endast den första kvarten i varje timme fakturerats”, skriver Satuli till tidningen Iltalehti.
Som ett resultat har fakturor som är för små skickats till kunder. Vattenfall uppger på sin webbplats att kunderna kan betala sina fakturor som vanligt.
Läs mer:
”Den saknade delen för oktober och novembers elförbrukning kommer att faktureras på decemberräkningen”, meddelar företaget.
Vattenfall ber om ursäkt för de besvär som situationen orsakat.
”Å andra sidan innebär det i praktiken för kunden bara att vissa kunder har fått lite mer tid att betala för en del av sin elförbrukning i oktober”, säger Heli Satuli till Iltalehti.
Andra ärenden
Vattenfall har tidigare haft andra problem i Finland. Energimyndigheten i Finland anklagade Vattenfall för några år sedan för att ha försökt höja marknadspriset på el på ett olagligt vis. Företaget har hävdat att det inte rörde sig om en avsiktlig manipulation, utan om ett misstag. Senare prickades bolaget av Energimyndigheten.
Nyligen fick Vattenfall problem även i Sverige. Man fick en bakläxa på 180 000 kronor för sin anslutningsavgift. Ärendet gällde ett radhusområde i Märsta som behövde gå upp i säkringsstorlek för att skaffa solceller och gemensam el. Elnätsägaren Vattenfall ville ha 300 000 kronor för besväret.
Läs mer: Myndighet: Svenska elräkningar granskas: ”Fuffens” (Dagens PS)
Men solinstallatören gick till Energimarknadsinspektionen – och fick rätt. Inspektionen bedömde att kostnaden för elanslutningen i Märsta borde bli drygt 117 000 kronor. Alltså ungefär en tredjedel av vad Vattenfall offererat.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Pensionen höjs nästa år – påverkar hundratusentals svenskar
Efter årsskiftet höjs både inkomstpensionen och tjänstepensionen. För tjänstemän med den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 väntar en ovanligt liten uppräkning.? Höjningen för tjänstepensionen landar på 0,89 procent, vilket innebär att höjningen är rekordliten. Det rapporterar News55.? Totalt berörs omkring 400 000 personer.? Inflationen avgör nivån ITP2 är konstruerad för att följa prisutvecklingen i samhället. När priserna …
Banken ser stor uppsida i Embracers aktie inför uppdelningen
Inför spelbolaget Embracers kommande uppdelning på börsen lyfter Swedbank fram betydande uppsida i aktien. Analytikern Rasmus Engberg ser flera tydliga resultatdrivare – inte minst genom flera kommande spelsläpp. Läs även: Nvidia under lupp – marknaden laddar inför onsdagen rapportsiffror – Dagens PS Coffee Stain sticker ut med starkt kassaflöde Spelbolaget Embracer (börskurs Embracer) höll i …
26-årig svensk har i all hast blivit dollarmiljardär
Svensken Arvid Lunnemark, 26, är medgrundare i hajpade AI-bolaget Anysphere som uppmärksamma av amerikanska Forbes och värderas till motsvarande 275 miljarder kronor. Han kom till Boston för sju år sedan för att studera på prestigeskolan MIT och där träffade han tre andra studenter som hade samma vision att dra igång en startup. Dagens Industri berättar …
AI tar jobben – här är miljardärens råd till unga
AI förändrar arbetsmarknaden i snabb takt. Samtidigt pekar miljardären Mark Cuban ut en väg framåt för unga som vill in. Mark Cuban är en av USA:s mest välkända entreprenörer, bland annat som investerare och superentreprenör. Enligt Fortune är han god för 6 miljarder dollar, drygt 56 miljarder kronor. Nu delar han sin syn på hur …
Här har över hälften av alla bostäder tappat i värde
Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av Sveriges kommuner. På andra sidan Atlanten ser det inte mycket bättre ut.? Den som köpte bostadsrätt i Sverige under toppåren 2021 och i början av 2022 har drabbats av snabba prisnedgångar. Idag är marknadsvärdet lägre vilket för vissa innebär att hela kontantinsatsen är borta.? Men …