Genombrott i Nordamerika för svenskt gruvteknik-bolag

”Växande global efterfrågan”

I Kanada ska Boreal Orchards arbeta med gruvbolagets team inom miljö, innovation och återställning, både i aktiva gruvområden och vid äldre gruvavfallsdeponier.

Projektet omfattar områden där det är svårt att etablera växtlighet. Det kan exempelvis vara branta bergssluttningar, öppna mineralytor och subarktiska miljöer.

”Avtalet visar en växande global efterfrågan på naturbaserade lösningar som kan bidra till att återställa ekosystem och stärka den biologiska mångfalden i några av gruvnäringens mest utmanande miljöer”, säger Daniel Pacurar.

Tidigare under hösten har Boreal Orchards samlat in mossor från de områden i Kanada som avtalet omfattar.

De första praktiska, storskaliga återställningsinsatserna ska enligt plan genomföras under 2027.

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Boreal Orchards samlar mossor i Kanada, där ett internationellt genombrott nu väntar för Umeå-företaget efter avtal med ett stort gruvbolag. (Foto: Pressbild)

Egenutvecklad teknologi

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Samarbetet bygger på Boreal Orchards egenutvecklade Re:moss-teknologi. Man samlar, i det här fallet i Kanada, in mossor, odlar dem i Sverige och återför dem som en koncentrerad biologisk produkt anpassad för storskalig användning, skriver VK.

När mossorna sedan etableras bildar de ett levande skift på kala mineralytor. De binder fukt, motverkar erosion och skapar de förutsättningar som krävs för att växter och andra organismer ska kunna återetablera sig.

”Vi hjälper naturen att återetablera sig i miljöer där återhämtningen annars kan ta flera decennier”, summerar Daniel Pacurar.

”Genom att etablera mossor kan vi påskynda de naturliga processerna som gör det möjligt för hela ekosystem att återhämta sig.”

Bolagets lösning bygger på att endast använda mossor som samlats in lokalt. Man säkrar på så vis att inga främmande arter introduceras på platsen.

Av sekretesskäl kan Boreal Orchards ännu inte avslöja vilket kanadensiskt gruvbolag det handlar om eller hur mycket avtalet är värt.

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