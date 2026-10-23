Svenska ecotech-bolaget Boreal Orchards får ett internationellt genombrott genom ett avtal med ett av de största gruvbolagen i Kanada.
Genombrott i Nordamerika för svenskt gruvteknik-bolag
Ecotech-bolaget Boreal Orchards i Umeå kan nu presentera det avtal man tecknat med ett av Kanadas största gruvbolag.
Kanadensarna väljer den Re:moss-teknik som Boreal Orchards har utvecklat för att återställa gruvområden. Nu ska flera gruvområden i Kanada restaureras med Umeå-bolagets teknik.
”Avtalet visar på en växande global efterfrågan på naturbaserade lösningar som kan bidra till att återställa ekosystem och stärka den biologiska mångfalden i några av gruvnäringens mest utmanande miljöer”, säger Boreal Orchards vd och grundare Daniel Pacurar.
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Första projektet i Nordamerika
Det nya avtalet och affären är Umeå-bolagets första storskaliga kommersiella projekt i Nordamerika. Hos företaget ser man avtalet som ett viktigt steg i en internationell expansion.
”Avtalet är en viktig milstolpe för Boreal Orchards”, konstaterar Daniel Pacurar.
Gruvor är en sektor på kraftig frammarsch globalt. Jakten på sällsynta jordartsmetaller och mineraler är intensiv, sökandet efter guld, andra ädla råvaror likväl som grundläggande råvaror för industrin fortsätter och ökar.
Sverige är ett tydligt exempel där vi nu jagar såväl guld som jordartsmetaller över hela riket.
Det ger en stor potential för Boreal Orchards. Ju fler gruvor, brytningar och prospekteringar världen över, desto fler områden som behöver återställas.
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”Växande global efterfrågan”
I Kanada ska Boreal Orchards arbeta med gruvbolagets team inom miljö, innovation och återställning, både i aktiva gruvområden och vid äldre gruvavfallsdeponier.
Projektet omfattar områden där det är svårt att etablera växtlighet. Det kan exempelvis vara branta bergssluttningar, öppna mineralytor och subarktiska miljöer.
”Avtalet visar en växande global efterfrågan på naturbaserade lösningar som kan bidra till att återställa ekosystem och stärka den biologiska mångfalden i några av gruvnäringens mest utmanande miljöer”, säger Daniel Pacurar.
Tidigare under hösten har Boreal Orchards samlat in mossor från de områden i Kanada som avtalet omfattar.
De första praktiska, storskaliga återställningsinsatserna ska enligt plan genomföras under 2027.
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Egenutvecklad teknologi
Samarbetet bygger på Boreal Orchards egenutvecklade Re:moss-teknologi. Man samlar, i det här fallet i Kanada, in mossor, odlar dem i Sverige och återför dem som en koncentrerad biologisk produkt anpassad för storskalig användning, skriver VK.
När mossorna sedan etableras bildar de ett levande skift på kala mineralytor. De binder fukt, motverkar erosion och skapar de förutsättningar som krävs för att växter och andra organismer ska kunna återetablera sig.
”Vi hjälper naturen att återetablera sig i miljöer där återhämtningen annars kan ta flera decennier”, summerar Daniel Pacurar.
”Genom att etablera mossor kan vi påskynda de naturliga processerna som gör det möjligt för hela ekosystem att återhämta sig.”
Bolagets lösning bygger på att endast använda mossor som samlats in lokalt. Man säkrar på så vis att inga främmande arter introduceras på platsen.
Av sekretesskäl kan Boreal Orchards ännu inte avslöja vilket kanadensiskt gruvbolag det handlar om eller hur mycket avtalet är värt.