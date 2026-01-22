Dagens PS
Går ihop om mångmiljardsatsning

Tre parter överens om miljardprojekt inom logistik nära Göteborg
Jacob Torell, vd Next Step Group, Joakim Hedin, Bockasjö, och Erik Selin, Balder, är överens kring skapandet av Link 40 öster om Göteborg.
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Tre stora aktörer går ihop om ett mångmiljardprojekt inom logistik nära Göteborg. Byggstart för storsatsningen blir i början av 2027.

Det är tre företag som nu tillsammans går in i byggandet av ett av de största logistikområdena i Sverige.

Det handlar om Erik Selins fastighetsbolag Balder, stadsutvecklaren Next Step Group och fastighets- och projektutvecklingsbolaget Bockasjö.

De tre har tecknat avtal om att bilda en joint venture för att utveckla logistikområdet Link 40 ett par mil öster om Göteborg, skriver Transportnytt.

Link 40 blir ett av Sveriges större logistikprojekt. Satsningen omsluter cirka 250 000 kvadratmeter av logistikfastigheter i ett strategiskt läge nära riksväg 40 strax öster om Göteborg.

Nära flygplats och hamn

Området ligger i Härryda kommun och inte bara vid den stora passagen riksväg 40 utan också i bra läge kontra Landvetters flygplats.

Dessutom är avståndet till Göteborgs hamn bara ett par mil, så logistiskt är placeringen en tia på en tiogradig skala.

Enligt parterna ska Link 40 utvecklas som en sammanhållen logistikhubb med ett ”tydligt fokus på effektivitet, hållbarhet och framtidssäkrade lösningar”. 

Genom projektet ska man även skapa förutsättningar för både stora och mindre logistikföretag att etablera sig på området.

Två från starten blir tre nu

Projektet inleddes som en satsning med Balder och Next Step Group som parter, men får nu alltså Bockasjö med, när företaget går in som 50-procentig ägare.

De andra 50 procenten delar Next Step och Balder på.

I pressinformationen betonas att alla 3 företagen har lång dokumenterad erfarenhet av den typ av projekt som Link40 representerar.

Byggstart i början av 2027

Erfarenhet är bred inom större markutvecklingar, infrastrukturpåverkan, logistik- och verksamhetsområden samt samverkan med starka hyresgäster, påverkar trion när den listar sitt gemensamma CV.

Projektet Link 40 har en planerad byggstart första kvartalet 2027. Den totala investeringen beräknas till cirka 4 miljarder kronor. 

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

