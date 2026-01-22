Går ihop om mångmiljardsatsning

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Det är tre företag som nu tillsammans går in i byggandet av ett av de största logistikområdena i Sverige.

Det handlar om Erik Selins fastighetsbolag Balder, stadsutvecklaren Next Step Group och fastighets- och projektutvecklingsbolaget Bockasjö.

De tre har tecknat avtal om att bilda en joint venture för att utveckla logistikområdet Link 40 ett par mil öster om Göteborg, skriver Transportnytt.

Link 40 blir ett av Sveriges större logistikprojekt. Satsningen omsluter cirka 250 000 kvadratmeter av logistikfastigheter i ett strategiskt läge nära riksväg 40 strax öster om Göteborg.

Skiftet: Så tar vapnen över Göteborg. Dagens PS

Nära flygplats och hamn

Området ligger i Härryda kommun och inte bara vid den stora passagen riksväg 40 utan också i bra läge kontra Landvetters flygplats.

Dessutom är avståndet till Göteborgs hamn bara ett par mil, så logistiskt är placeringen en tia på en tiogradig skala.

Enligt parterna ska Link 40 utvecklas som en sammanhållen logistikhubb med ett ”tydligt fokus på effektivitet, hållbarhet och framtidssäkrade lösningar”.

ANNONS

Genom projektet ska man även skapa förutsättningar för både stora och mindre logistikföretag att etablera sig på området.

Ny olaglig miljardupphandling avslöjad. Dagens PS