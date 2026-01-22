Tre stora aktörer går ihop om ett mångmiljardprojekt inom logistik nära Göteborg. Byggstart för storsatsningen blir i början av 2027.
Går ihop om mångmiljardsatsning
Det är tre företag som nu tillsammans går in i byggandet av ett av de största logistikområdena i Sverige.
Det handlar om Erik Selins fastighetsbolag Balder, stadsutvecklaren Next Step Group och fastighets- och projektutvecklingsbolaget Bockasjö.
De tre har tecknat avtal om att bilda en joint venture för att utveckla logistikområdet Link 40 ett par mil öster om Göteborg, skriver Transportnytt.
Link 40 blir ett av Sveriges större logistikprojekt. Satsningen omsluter cirka 250 000 kvadratmeter av logistikfastigheter i ett strategiskt läge nära riksväg 40 strax öster om Göteborg.
Nära flygplats och hamn
Området ligger i Härryda kommun och inte bara vid den stora passagen riksväg 40 utan också i bra läge kontra Landvetters flygplats.
Dessutom är avståndet till Göteborgs hamn bara ett par mil, så logistiskt är placeringen en tia på en tiogradig skala.
Enligt parterna ska Link 40 utvecklas som en sammanhållen logistikhubb med ett ”tydligt fokus på effektivitet, hållbarhet och framtidssäkrade lösningar”.
Genom projektet ska man även skapa förutsättningar för både stora och mindre logistikföretag att etablera sig på området.
Två från starten blir tre nu
Projektet inleddes som en satsning med Balder och Next Step Group som parter, men får nu alltså Bockasjö med, när företaget går in som 50-procentig ägare.
De andra 50 procenten delar Next Step och Balder på.
I pressinformationen betonas att alla 3 företagen har lång dokumenterad erfarenhet av den typ av projekt som Link40 representerar.
Byggstart i början av 2027
Erfarenhet är bred inom större markutvecklingar, infrastrukturpåverkan, logistik- och verksamhetsområden samt samverkan med starka hyresgäster, påverkar trion när den listar sitt gemensamma CV.
Projektet Link 40 har en planerad byggstart första kvartalet 2027. Den totala investeringen beräknas till cirka 4 miljarder kronor.
