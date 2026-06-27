Förslag: Pensionsavdraget försvinner – om du inte investerar i brittiska bolag 

Skatten som lockbete

Förslaget handlar inte om att staten själv ska pumpa in mer pengar. I stället vill Haldane använda skattesystemet som hävstång.

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Tanken är enkel: Den som vill ha pensionsrabatt ska också acceptera att en del av pengarna investeras i Storbritannien.

Han pekar på att det finns enorma summor tillgängliga för investeringar, men att de inte alltid hittar fram till brittiska bolag.

”Regeringen ger mer än 50 miljarder pund i pensionsskattelättnader och mer än 10 miljarder pund i skattelättnader för ISA”, säger Haldane.

Samtidigt finns det i dag inga regler som tvingar spararna att styra pengarna mot brittiska företag.

Finansbranschen säger nej

Frågan är förvisso inte ny. Finansministern Rachel Reeves har tidigare öppnat för att tvinga pensionssystem att lägga en viss del av pengarna i brittiska investeringar.

Men när den nya pensionslagen klubbades 2026 backade regeringen från ett sådant krav.

Finansbranschen har också lobbat hårt mot att politiker ska kunna bestämma hur pensionsfonder investerar.

För Haldane är saken ändå klar: Brittiska företag behöver kapital – och britternas pensionspengar kan bli nyckeln.

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Exakt hur förslaget skulle utformas är däremot fortfarande oklart. Några detaljerade skatteregler finns inte på bordet, och en sådan förändring skulle sannolikt ta lång tid att förhandla fram med pensionsbranschen.

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