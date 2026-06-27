Britternas pensionssparande kan bli ett verktyg för att finansiera landets företag. Nu föreslås att skatteförmåner på pensionssparande bara ska gå till den som är beredd att investera i Storbritannien.
Förslag: Pensionsavdraget försvinner – om du inte investerar i brittiska bolag
Bakom utspelet står Andy Haldane, chef för British Chambers of Commerce och tidigare chefsekonom på Bank of England.
Han vill se en tydligare ”home bias” i pensionssystemet. Det innebär att mer av britternas pensionskapital ska styras mot brittiska företag.
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Vill styra pensionsmiljarder hem
I Storbritannien får pensionssparare skatteförmåner när de sätter in pengar i särskilda pensionslösningar. Det handlar om mer än 50 miljarder pund i pensionsrelaterade skattelättnader.
Men dessa pengar bör inte delas ut utan krav, menar Haldane.
I stället vill han att pensionssparare och pensionsfonder ska få en knuff mot brittiska investeringar. Målet är att få mer kapital till små och medelstora företag, som enligt honom har svårt att få den finansiering de behöver för att växa.
”Fria marknader utan tyglar har inte fungerat. Det är en lärdom från de senaste 30 åren”, säger han till The Guardian.
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Skatten som lockbete
Förslaget handlar inte om att staten själv ska pumpa in mer pengar. I stället vill Haldane använda skattesystemet som hävstång.
Tanken är enkel: Den som vill ha pensionsrabatt ska också acceptera att en del av pengarna investeras i Storbritannien.
Han pekar på att det finns enorma summor tillgängliga för investeringar, men att de inte alltid hittar fram till brittiska bolag.
”Regeringen ger mer än 50 miljarder pund i pensionsskattelättnader och mer än 10 miljarder pund i skattelättnader för ISA”, säger Haldane.
Samtidigt finns det i dag inga regler som tvingar spararna att styra pengarna mot brittiska företag.
Finansbranschen säger nej
Frågan är förvisso inte ny. Finansministern Rachel Reeves har tidigare öppnat för att tvinga pensionssystem att lägga en viss del av pengarna i brittiska investeringar.
Men när den nya pensionslagen klubbades 2026 backade regeringen från ett sådant krav.
Finansbranschen har också lobbat hårt mot att politiker ska kunna bestämma hur pensionsfonder investerar.
För Haldane är saken ändå klar: Brittiska företag behöver kapital – och britternas pensionspengar kan bli nyckeln.
Exakt hur förslaget skulle utformas är däremot fortfarande oklart. Några detaljerade skatteregler finns inte på bordet, och en sådan förändring skulle sannolikt ta lång tid att förhandla fram med pensionsbranschen.
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