Dagens PS
Dagensps.se
Företag
Företagsnyheter

Dokument får inte användas i rättegång mot Lundin

Ian Lundin
Ian Lundin i Stockholms tingsrätt när rättegångens huvudförhandling om de tidigare Lundintopparna Alex Schneiter och Ian Lundin som åtalats för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan inleddes 2023 Foto: Jonas Ekströmer / TT / kod 10030
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

En handling som beslagtogs vid en husrannsakan mot Lundin Petroleum AB får inte användas och måste måste förstöras.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det är Dagens Juridik som kan berätta om att Lundin Petroleum nu har fått rätt. En handling som beslagtogs vid en husrannsakan i rättegången mot bolaget kan inte användas i rättsprocessen och måste förstöras. Detta enligt ett beslut i Stockholms tingsrätt.

Rätten pekar på att handlingen har använts av bolagets jurister och anförtrotts bolagets anlitade juridiska rådgivare i sina yrkesutövningar, vilka har haft tystnadsplikt. Därför ska handlingen inte kunna användas i bevisningen.

Hänvisade till tidigare utslag

Parterna möttes för ett par veckor sedan i rätten och det var där som invändningarna från Lundin-sidan framfördes. Man menade att dessa handlingar omfattades av det beslagsförbud som tingsrätten och hovrätten beslutat om tidigare.

Läs mer: Oljetoppen Ian Lundin “kan hamna på Kumla” Dagens PS

Åklagren var av en annan åsikt och ville att handlingarna skulle finnas med i åtalet. Syftet med att plocka in handlingarna var att hitta vittnen till en kommande huvudförhandling.

Rekordstor rättegång

Förundersökningen har enligt SVT pågått i över tio år och omfattar över 80 000 sidor. I rättegången är Lundin Oils tidigare styrelseordförande Ian Lundin och tidigare vd Alex Schneiter som står åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter vad som skedde i Sudan, nuvarande Sydsudan, mellan 1999–2003.

Lundin Oil, nuförtiden Orrön Energy, utvann olja mitt i inbördeskriget och åklagaren menar att de två delvis bär ansvar för de övergrepp och den stora folkförflyttning som ägde rum i området. Bägge nekar till brott.

ANNONS

Läs mer: HD: Rätt att pröva Lundin-vd:n – rättegången kan börja Dagens PS

Att rättegången väcker känslor vittnar flera händelser om. Exempelvis har minst sex personer som vittnat i rättegången mot Lundin Oil senare utsatts för trakasserier, hot eller våld, erfar TV4:s Kalla Fakta.

Rättegången inleddes 2023 och är den största i svensk historia, Den väntas vara klar till våren 2026. Fälls de båda toppcheferna för det de anklagas för väntas näringsförbud och dryga böter.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FolkrättsbrottJuridikLundin OilOrrön Energy
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS