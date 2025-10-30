En handling som beslagtogs vid en husrannsakan mot Lundin Petroleum AB får inte användas och måste måste förstöras.
Dokument får inte användas i rättegång mot Lundin
Mest läst i kategorin
Volvo Cars säger upp 1 000 anställda
Biltillverkaren Volvo Cars genomför omfattande personalneddragningar där totalt 3 000 tjänster varslades globalt i våras. Nu står det klart att 1 000 anställda får lämna sina tjänster i Sverige. Åtgärden, som är en del av ett kostnadsbesparingsprogram, omfattar totalt 1 000 positioner i Sverige, 1 000 utanför Sverige, samt 1 000 konsulttjänster, varav de flesta …
Novo Nordisk köper bioteknikbolag för flera miljarder dollar
Novo Nordisk förvärvar det amerikanska bioteknikbolaget Akero Therapeutics för upp till 49,2 miljarder. Den danska läkemedelstillverkaren Novo Nordisks minskade försäljning har gjort att Danmark har mer än halvera sin tillväxtprognos i år. I ett försök att återuppliva sin försäljningstillväxt fortsätter den danska läkemedelstillverkaren nu sin stora omstrukturering. 5,2 miljarder dollar Novo Nordisk som tillverkar fetmaläkemedlet …
Så påverkar jätteaffären det svenska spelbolaget
”Battlefield”-skaparna Dice i Stockholm blir saudiskt om det historiska uppköpet av speljätten EA går igenom. Rent finansiellt är det en dålig affär för de saudiska investerarna, enligt branschanalytikern och forskaren Joost van Dreunen. Det handlar om mjuk makt, säger han. Utköpet av Electronic Arts är ett av de största från amerikanska börsen. Bakom står en …
Nu går de samman – blir störst i Norden på elfordon
En stor affär förändrar den europeiska marknaden för elfordon. Två tunga aktörer inom laddningsinfrastruktur går samman i vad som beskrivs som en strategisk fusion. Genom förvärvet vill man stärka sin position och driva på den snabba övergången till eldrivna fordonsflottor i hela Europa. Samarbete som skapar nya möjligheter Det finska laddplattformsbolaget Virta meddelar att de …
Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte
Efter årtionden av svenskt ledarskap bryter Ikea ny mark. Nu tar en spanjor plats på vd-stolen, för första gången i bolagets historia. Efter åtta år på vd-posten lämnar Jesper Brodin över rodret för Ingka Group, varuhusdelen av Ikea. För första gången är det en spanjor som tar över rollen som koncernchef. Missa inte: Spanien i …
Det är Dagens Juridik som kan berätta om att Lundin Petroleum nu har fått rätt. En handling som beslagtogs vid en husrannsakan i rättegången mot bolaget kan inte användas i rättsprocessen och måste förstöras. Detta enligt ett beslut i Stockholms tingsrätt.
Rätten pekar på att handlingen har använts av bolagets jurister och anförtrotts bolagets anlitade juridiska rådgivare i sina yrkesutövningar, vilka har haft tystnadsplikt. Därför ska handlingen inte kunna användas i bevisningen.
Hänvisade till tidigare utslag
Parterna möttes för ett par veckor sedan i rätten och det var där som invändningarna från Lundin-sidan framfördes. Man menade att dessa handlingar omfattades av det beslagsförbud som tingsrätten och hovrätten beslutat om tidigare.
Läs mer: Oljetoppen Ian Lundin “kan hamna på Kumla” Dagens PS
Åklagren var av en annan åsikt och ville att handlingarna skulle finnas med i åtalet. Syftet med att plocka in handlingarna var att hitta vittnen till en kommande huvudförhandling.
Rekordstor rättegång
Förundersökningen har enligt SVT pågått i över tio år och omfattar över 80 000 sidor. I rättegången är Lundin Oils tidigare styrelseordförande Ian Lundin och tidigare vd Alex Schneiter som står åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter vad som skedde i Sudan, nuvarande Sydsudan, mellan 1999–2003.
Lundin Oil, nuförtiden Orrön Energy, utvann olja mitt i inbördeskriget och åklagaren menar att de två delvis bär ansvar för de övergrepp och den stora folkförflyttning som ägde rum i området. Bägge nekar till brott.
Läs mer: HD: Rätt att pröva Lundin-vd:n – rättegången kan börja Dagens PS
Att rättegången väcker känslor vittnar flera händelser om. Exempelvis har minst sex personer som vittnat i rättegången mot Lundin Oil senare utsatts för trakasserier, hot eller våld, erfar TV4:s Kalla Fakta.
Rättegången inleddes 2023 och är den största i svensk historia, Den väntas vara klar till våren 2026. Fälls de båda toppcheferna för det de anklagas för väntas näringsförbud och dryga böter.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Het marknad för begagnade elbilar – rekordökning i lågkonjunktur
Begagnade elbilar genomgår just nu ett dramatiskt skifte. Efter flera år av höga priser och osäkerhet kring andrahandsvärdet har trenden vänt. Priserna faller snabbt, men intresset bland köparna ökar i rekordfart. Enligt siffror från analysföretaget Vroom ökade utbudet av begagnade elbilar med hela 73 procent på fem månader tidigare i år. Det beror framför allt …
Saknade sidor i passet – fick böter
Att riva ha utrivna sidor i ditt pass kan trassla till det ordentligt. I en ny dom i hovrätten slås det fast att pass med utrivna sidor är lika med falsk urkund. Det är hovrätten för Nedre Norrland som slagit fast detta i en dom, berättar Dagens Juridik. Tidigare hade tingsrätten fattat ett annat beslut …
Dokument får inte användas i rättegång mot Lundin
En handling som beslagtogs vid en husrannsakan mot Lundin Petroleum AB får inte användas och måste måste förstöras. Det är Dagens Juridik som kan berätta om att Lundin Petroleum nu har fått rätt. En handling som beslagtogs vid en husrannsakan i rättegången mot bolaget kan inte användas i rättsprocessen och måste förstöras. Detta enligt ett …
23 döda efter explosion i vapenfabrik
Räddningsarbetet efter den dödliga explosionen i en vapenfabrik i Ryssland är avslutat. Enligt ryska myndigheter dog 23 människor när en ammunitionsanläggning i Tjeljabinsk-regionen exploderade förra veckan. Dödssiffran efter den kraftiga explosionen i den ryska ammunitionsfabriken Plastmass i Kopejsk har stigit till 23 döda, skriver myndigheterna i Tjeljabinsk-regionen på Telegram. Räddningsarbetet på platsen är nu avslutat …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …