Fler padelbolag går i konkurs

Padelhystering kom av sig och har resulterat i att konkurserna stått som spön i backen.

Bakgrunden är förstås den överetablering som tog fart på marknaden, och fortfarande går företag i branschen omkull i dess spår.

Förutom We Love Padel har Sickla Padel (med samma ägare som We Love Padel) och Central Padel Nordic under den gångna veckan, konstaterar Di.

Störst bland de tre padelbolagen är We Love Padel med ett 20-tal utomhusbanor i landet.

Enligt artikeln gjorde företaget, med hänvisning till senaste årsredovisningen (2022) en förlust på 17,6 miljoner kronor.

Central Padel Nordics förlust i fjol blev 3,3 miljoner kronor.

