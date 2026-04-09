Facktopp får två årslöner i fallskärm
Han tjänar redan bäst av alla facktoppar. När Ledarnas ordförande Andreas Miller frivilligt kliver av får han en fallskärm värd över fyra miljoner kronor.
Efter åtta år lämnar Andreas Miller uppdraget som ordförande för fackförbundet Ledarna i maj. Enligt hans villkor får han behålla sin månadslön på 173 000 kronor i 24 månader, skriver Altinget. Detta oavsett om han får ett nytt jobb eller inte.
Beslutet om villkoren togs av förbundsstyrelsen den 11 mars. Den 18 mars meddelade Miller att han slutar i samband med kongressen i maj. Enligt Ledarna deltog han inte själv i förbundsstyrelsens beslut.
Enligt Altingets genomgång är Miller den facktopp som tjänar mest i Sverige.