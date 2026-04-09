Facktopp får två årslöner i fallskärm

Efter åtta år lämnar Andreas Miller uppdraget som ordförande för fackförbundet Ledarna i maj. Enligt hans villkor får han behålla sin månadslön på 173 000 kronor i 24 månader, skriver Altinget. Detta oavsett om han får ett nytt jobb eller inte.

Beslutet om villkoren togs av förbundsstyrelsen den 11 mars. Den 18 mars meddelade Miller att han slutar i samband med kongressen i maj. Enligt Ledarna deltog han inte själv i förbundsstyrelsens beslut.

Enligt Altingets genomgång är Miller den facktopp som tjänar mest i Sverige.