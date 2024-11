Temu och Shein hotar svenska e-handelsföretag

Företag

Så ska Amazon klå Shein och Temu – med tandkräm

Lönsamhet, eller kanske snarare bristen därav, lurar i varje hörn. På Amazon började det med en kontorsrevolt av sällan skådat slag. Nu har turen kommit till tandkräm. Reform. Return to office. Revolt. Så lyder snabbversionen av det förändringsarbete som just nu pågår på Amazon. Detta i bakvattnet av en intensiv expansion under de senaste åren, …