Svårare att bli blåst online med ny lag

Enligt ett pressmeddelande från Regeringen har en lagrådsremiss som handlar om förstärkning av konsumentskyddet för avtal som sker online lämnats in.

Nya tider tvingar fram lag

Lagförslaget är ett svar på att digitaliseringen lett till förändringar på marknaden för finansiella tjänster. Numera sker försäljningen av tjänster, som olika sparformer och försäkringar, oftare via internet. Där är det kanske inte allt lätt att ställa frågor.

”Med det här förslaget ska konsumenter som efterfrågar tydligare information vid köp av finansiella tjänster också ha rätt att få det, säger Niklas Wykman i en kommentar.

I lagrådsremissen beskriver Regeringen vad den nya lagen också kan hjälpa med. Med tydligare information menar man att kunderna kommer att kunna ta bättre och betydligt mer välgrundade beslut.

”En ångerknapp gör det enklare”

Vidare framgår det också att konsumenter som ingår avtal online på ett enklare sätt, ska kunna utöva sin lagliga rätt att ångra avtalet. Dagens Juridik berättar om att det föreslås att det ska finnas en teknisk funktion, en ångerknapp. Den kan användas för att ångra ett ingånget avtal. Ångerknappen har inte funnits med som krav tidigare.

”Ångerknappen gör att det blir enklare att ångra ett ingånget avtal. Den ska finnas vid onlineförsäljning av varor och tjänster som redan idag omfattas av ångerrätten”, säger Niklas Wykman till Dagens Juridik.

Förslagen genomför ett EU-direktiv om ändringar i konsumenträttighets‐direktivet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 19 juni 2026.