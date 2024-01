Efter bortsliten del av flygplanskroppen: "Vårt fel"

Börs & Finans

Börsen inleder på rött – men Dustin rapportrusar

Tisdagens svala stämning på börsen håller i sig under den inledande handeln på onsdagsmorgonen. Dustin rusar på smygstartad rapportsäsong. It-återförsäljaren Dustins (börskurs) omsättning var lägre än väntat, men det var också det förväntade vinsttappet, enligt ett pressmeddelande. Dustin tror att den gradvisa marknadsförbättringen kommer att fortsätta under första halvan av 2024. Aktien rusar plus 15 procent …