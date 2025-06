Dramat kring Open AI kan bli en oväntad biosuccé

Det som beskrevs som ett kaotiskt intermezzo när företagets medgrundare oväntat fick lämna sin post, bara för att återvända kort därefter, fångar nu Hollywoods intresse.

Från kontorsdramatik till filmmanus för Open AI

En film som ska gestalta den stormiga perioden hos OpenAI, när medgrundaren och vd:n Sam Altman både fick sparken och återanställdes inom loppet av bara fem dagar, rapporteras vara under utveckling. Enligt uppgifter från The Hollywood Reporter bär filmen titeln “Artificial” och är under utveckling hos Amazon MGM Studios.

Vem kan porträttera Sam Altman korrekt? (Foto: Aurelien Morissard/AP/TT)

Detaljerna är ännu inte helt spikade, men källor inom branschen indikerar att Luca Guadagnino, känd för filmer som “Call Me By Your Name” och “Challengers”, är i förhandlingar om att regissera. För rollen som Sam Altman övervägs Andrew Garfield. Monica Barbaro, som uppmärksammats i “A Complete Unknown”, nämns som den tidigare teknikchefen Mira Murati, medan Yura Borisov från filmen “Anora” kan komma att spela Ilya Sutskever, en av medgrundarna som drev på för Altmans avsättning.

Dessutom rapporteras det att Simon Rich, en etablerad manusförfattare från “Saturday Night Live”, har skrivit filmmanuset. Detta kan tyda på att filmen troligen kommer att inkludera komiska inslag, vilket känns passande med tanke på att AI-världen i sig kan uppvisa absurda sidor, och händelserna för ett och ett halvt år sedan var inget mindre än det.