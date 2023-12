Det sökte vi mest på 2023 – hela listan

Ett strålande samarbete för en mer hållbar framtid: Kneippbyn och OKQ8 SunDay. Kneippbyn, en sommarresort på Gotland belägen strax utanför Visby, har under de senaste två åren tagit stora steg i övergången mot förnybar energi. Under fjolåret 2022 installerades 20 laddstolpar för elbil på resorten och i år har verksamheten investerat i solenergi. Arbetet utfördes …

ChatGPT i topp

Mest visad är dock sidan om Open AI:s virtuella chatbot ChatGPT, en sida som visats mer än 49,4 miljoner gånger under året.

Inte så konstigt. ChatGPT satte rekord under januari med 100 miljoner aktiva användare och fick andra teknikföretag att satsa frenetiskt på konkurrerande teknik.

”Vill förstå”

“Det är uppenbart att folk bättre vill förstå historien och sammanhanget bakom ChatGPTs teknologi”, säger Anusha Alikhan, kommunikationschef på Wikimedia Foundation, till CNN.

Sist bland de 25 i topp finns Andrew Tate, som av CNN beskrivs som ”den trångsynte och självutnämnde kvinnofientliga influencern, som har åtalats för våldtäkt och människohandel i Rumänien”. En beskrivning vi med glädje lånar.

Wikipedia topp 25 – sidvisningar 2023

1. ChatGPT, 49 490 406 sidvisningar

2. Dödsfall 2023, 42 666 860 sidvisningar

3. Cricket-VM 2023, 38 171 653 sidvisningar

4. Indiska Premier League, 32 012 810 sidvisningar

5. Oppenheimer, film, 28 348 248 sidvisningar

6. Cricket-VM, 25 961 417 sidvisningar

7. J. Robert Oppenheimer, 25 672 469 sidvisningar

8. Jawan, indisk film, 21 791 126 sidvisningar

9. 2023 Indian Premier League, 20 694 974 sidvisningar

10. Pathaan, indisk film, 19 932 509 sidvisningar

11. The Last of Us, tv-serie, 19 791 789 sidvisningar

12. Taylor Swift, 19 418 385 sidvisningar

13. Barbie, film, 18 051 077 sidvisningar

14. Cristiano Ronaldo, 17 492 537 sidvisningar

15. Lionel Messi, 16 623 630 sidvisningar

16. Premier League, 16 604 669 sidvisningar

17. Matthew Perry, 16 454 666 sidvisningar

18. USA, 16 240 461 sidvisningar

19. Elon Musk, 14 370 395 sidvisningar

20. Avatar: The Way of Water, 14 303 116 sidvisningar

21. Indien, 13 850 178 sidvisningar

22. Lisa Marie Presley, 13 764 007 sidvisningar

23. Guardians of the Galaxy Vol. 3, 13 392 917 sidvisningar

24. Rysk invasion av Ukraina, 12 798 866 sidvisningar

25. Andrew Tate, 12 728 616 sidvisningar

