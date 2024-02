Båtbranschen riskerar lura sig själva och sina kunder

Bioteknikbolaget Carbiotix som utvecklat ett prebiotiskt fiber steg 433 procent på onsdagsmorgonen efter ett USA-godkännande för sin första prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Carbiotix går därmed från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med en global adresserbar marknad på 1 miljard EUR. Bolaget genomför just nu en företrädesemission där teckningskursen är fastställd till …

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året …

Snålblåst

För den stora massan av landets befolkning, blåser det dock snålare runt hörnen. Höjda räntor är en faktor som driver på. En inflation som under det senare 1,5 åren har gjort matkassen på Ica 25 procent dyrare.

När allt blir dyrare, kommer lyxkonsumtionen att få dra sig tillbaka. Och dit hör tyvärr mycket av det vi i dag kallar båtbranschen. (Foto: Anders Værnéus)

Och till råga på allt, bankernas tuffare inställning till dig som vill ta ett privatlån.

I dag kom nyhetsmejlet från Båtmässan med rubriken “Branschen andas framtidstro”. Mejlet är sedan en innehållslös textmassa som desperat försöker få oss som läsare att tro att båtbranschen mår bra.

50 procent försäljningstapp

Med strofer som “tiotusentals besökare” försöker PR-folket skapa en wow-känsla ur besökarantalet. När jag tittar på verklighetens siffror berättar de om en 14 procentig nedgång från förra året.

Berättelsen om båtvärldens välstånd fortsätter. “Många kontrakt”. “Flera offerter”. “Försäljning på golvet”. Många är orden som försöker förklä verklighetens dryga 50 procentiga försäljningstapp jämfört med båtmässan 2023.

ANNONS

Och mässan gör absolut inte något dåligt jobb med sina aktiviteter. Tvärtom bjuder de den båthungrige Svensson på ett trevligt skyltfönster där hen kan drömma sig bort.

Båtmässorna är en viktig bit av branschen där allmänheten kan få skapa drömmar och visioner. (Foto: Båtmässan/Svenska mässan)

Men någonstans måste ändå till slut en gris kallas för en gris. Det går inte att sminka den i all evinnerlighet för att försöka dölja att den faktiskt bara är en gris.

Jag förstår självklart att mässan gör vad de kan för att hålla humöret uppe. Både på sig själva, för branschen (som de facto betalar deras existens) och för att besökarna ska bli glada – de som slutligen ska stå för hela alltets kostnader.

Kraftig nedgång

Vad Båtmässan ägnar sig åt är just att bara prata glass och ballonger när båtbranschens verklighet under det senaste året visar på en affärsnedgång på 55 procent.

Många båttillverkare har pausat sina fabriker och försöker sälja av gamla lager och redovisar det desperat som nyförsäljning.

80 procent av all försäljning har lånefinansierats

ANNONS

Båtbranschen är också en lånetyngd värld. Siffror från de banker som engagerat sig i olika former av båtlån, pekar mot att ungefär 80 procent av alla affärer som gjorts under de senaste åren, på något sätt finansierats via lån.

I kärvare tider får vi hjälpas åt att bygga framtidens båtbransch. (Foto: Anders Værnéus

För de som lagt på en skvätt på huset, är kanske inte fara omedelbar. Men den båtägare som tagit ett blancolån, känner nog snart en klar känsla av att ha kissat i byxorna.

Att köpa båt är absolut ett val som den enskilde konsumenten gör. Men den ska också ges en ärlig bild av vad den kastar sig in i.

Vill båtbranschen se sig själv som en seriös värld där de inte bara desperat försöker se om sitt interna hus, utan även är en bransch som vill konsumenten det bästa, är det nog läge att inte prata så mycket om den där glassen och de där ballongerna när verkligheten är något helt annat.

Det är inte bra

Kanske det istället är dags att säga som det är – även båtbranschen är i en lågkonjunktur som vi alla tillsammans får hjälpas åt att reda ut.

Annars är risken stor att de konsumenter som efter ett båtköp, upptäcker att båtbranschen bara var en sminkad gris, aldrig kommer tillbaka igen.

ANNONS

Hur mycket glass och ballonger som än utlovas.

Läs också:

Mässans pressrelease här

Den svenska båttillverkaren räddad (Dagens PS)