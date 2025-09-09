Mediamogulen Rupert Murdoch har avslutat en bitter fejd inom både familj och företag. Han går segrande ur och får se sin äldsta son Lachlan ta över hans imperium.
Bitter fejd avgjord – han tar över Murdochs imperium
Mest läst i kategorin
Här tar sig Kiruna vatten över huvudet
Försenat igen. Underkänt i besiktning. En prislapp som drar i väg. Kritik från Konkurrensverket. Allt är inte idylliska kyrkflyttar i Kiruna. Kirunas nya badhus har inte glatt många badgäster än, men desto fler rubriksättare. De senaste talar om att badhuset försenas på grund av att besiktningen avslöjat brister som måste åtgärdas innan det öppnas, enligt …
Grön satsning nedlagd: Biobränsle har kostat miljarder
Miljarder av statliga pengar spenderade på ett grönt industriäventyr. Nu har fabriken stängt och hotas av konkurs. Låter det bekant? Nej, det handlar inte om Northvolt eller några andra gröna svenska industrisatsningar som stått på öronen. Även om det kan låta så. I stället handlar det om vårt västra grannland Norge och ett stort grönt …
Ångloket som erövrade världen utan att lämna staden
När Johan Theofron Munktell 1832 öppnade sin mekaniska verkstad vid Eskilstunaån kunde ingen ana vilken resa som väntade. Några decennier senare rullade “Förstlingen” ut, Sveriges första ånglok, och satte både staden och Munktells namn på kartan. Ur det loket växte en industriell framgångssaga. Munktells verkstad blev Bolinder-Munktell, senare Volvo BM och idag Volvo Construction Equipment …
IT-jättens larm: Företag är inte skyddade mot identitetsattacker
En ny rapport avslöjar ett svagt skydd mot identitetsattacker inom näringslivet. Trots ökade hot känner sig få företag säkra på sina försvar. En ny rapport från Cisco Duo avslöjar ett svagt skydd mot identitetsbaserade attacker inom näringslivet. Trots växande hot är förtroendet för befintliga säkerhetslösningar anmärkningsvärt lågt. Endast en minoritet av företagen känner sig trygga …
Hypnotiserad av Håkan Hellström?
Skivbolaget heter Tro & Tvivel. Nu handlar det mest om att få oss att tro. Men kan verkligen Håkan Hellström hypnotisera? Som artist är Håkan Hellström utan tvivel omstridd. Hyllad och älskad men samtidigt kringvälvd av mutter om att inte kunna sjunga, men däremot vara duktig på att stjäla andras låtar och texter. Nu handlar …
I slutet av 2023 inledde Rupert Murdoch en hemlig rättsprocess för att ändra villkoren i familjens oåterkalleliga förtroendefond.
Detta för att säkra att äldsta sonen Lachlan Murdoch skulle få ensam kontroll över mediamogulens enorma imperium.
Läs även:
TV4 får norsk flagga när ny ägare tar över kanalen. Dagens PS
Nu har fejden avslutats till mediamogulens fördel där Lachlan får ensam kontroll över medieimperiet, skriver Financial Times.
Köper ut syskonen Murdoch
Dealen som ingåtts innebär att Lachlans tre syskon James, Elisabeth och Prudence får dela på 3,3 miljarder dollar. Detta sker genom en delvis aktieförsäljning av familjefonden.
I utbyte ger de upp sina ägarintressen i News Corp och Fox.
Det innebär att när Rupert Murdoch, 94 år gammal, dör tar sonen Lachlan över kontrollen av Fox News, Wall Street Journal, New York Post och The Sun i London.
Missa inte:
Tucker Carlson lämnar Fox News. Realtid
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Vill behålla den konservativa riktningen
Det har uppfattas som att James Murdoch, som inte varit i kontakt med familjen de senaste åren, var intresserad av att ta över sin fars nyhetskanaler. Han ville då potentiellt ändra deras konservativa politiska hållning.
Rupert Murdoch ville inte se en sådan ändring och startade därmed en rättslig process för att förändra familjefonden.
Läs även:
Murdoch ska gifta sig igen. E55
Lachlan Murdoch är i dag ordförande för News Corp, moderbolaget för över två dussin publikationer. Han efterträdde sin far 2023.
Rupert Murdochs barn med hans tredje fru Wendy Deng, Chloe och Grace, kommer att ansluta sig till Lachlan i en ny familjestiftelse. Stiftelsen kommer att inneha kontrollerande andelar i Fox Corporation och News Corp, skriver The Guardian.
Fox Corporations aktie föll med 0,8 procent på efterhandeln i måndags, rapporterar Investing.com.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Stena Line köper Lettlands tredje största hamn
Färjerederiet Stena Line tar över hamnverksamheten i Liepaja i Lettland genom att förvärva samtliga aktier i hamnbolaget Terrabalt. ”Vår investering i Liepaja innebär att vi fortsätter att vara en långsiktig partner till Lettland och bidrar till fortsatt utveckling av konkurrenskraft och tillväxt för landet. Vi tror på en blomstrande framtid för Östersjö-regionen”, säger Stena Lines …
Världens första “dator” hittades i ett skeppsvrak
Ett skeppsvrak utanför Greklands kust fortsätter att skriva om historien. Nya fynd visar hur antikens sjömän byggde sina fartyg och fraktade varor. Samtidigt påminns vi om världens första ”astronomiska dator”. Antikythera-vraket upptäcktes redan 1900, men undervattensarkeologer har återvänt gång på gång. Forskare beskriver platsen som unik, eftersom den fortfarande förändrar vår bild av handel, teknik …
Bitter fejd avgjord – han tar över Murdochs imperium
Mediamogulen Rupert Murdoch har avslutat en bitter fejd inom både familj och företag. Han går segrande ur och får se sin äldsta son Lachlan ta över hans imperium. I slutet av 2023 inledde Rupert Murdoch en hemlig rättsprocess för att ändra villkoren i familjens oåterkalleliga förtroendefond. Detta för att säkra att äldsta sonen Lachlan Murdoch …
Fondveteran läxar upp Trump offentligt – igen
Ken Griffin, Citadels vd, utmärker sig som ”Wall Streets högljuddaste Trump-kritiker”, konstaterar The Wall Street Journal. I en debattartikel i WSJ, där Ken Griffin är en av debattörerna, går hedgefondmiljardären till attack mot president Trumps återkommande angrepp på centralbanken Federal Reserve, Fed. Trots att fondtoppen är en av de största finansiella donatorerna till Republikanerna, som …
Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige?
Sverige har ett av EU:s längsta arbetsliv men nu diskuteras en kortare arbetsvecka. Frågan är om Sverige är redo för 35 timmar. LO vill skrota 40-timmarsnormen och korta arbetsveckan för alla. Organisationen menar att svenskar arbetar mer än andra och att vardagen inte går ihop. Arbetsgivarna varnar för en miljardnota. Kan Sverige bli nästa land …