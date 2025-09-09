Bitter fejd avgjord – han tar över Murdochs imperium

I slutet av 2023 inledde Rupert Murdoch en hemlig rättsprocess för att ändra villkoren i familjens oåterkalleliga förtroendefond.

Detta för att säkra att äldsta sonen Lachlan Murdoch skulle få ensam kontroll över mediamogulens enorma imperium.

Nu har fejden avslutats till mediamogulens fördel där Lachlan får ensam kontroll över medieimperiet, skriver Financial Times.

Köper ut syskonen Murdoch

Dealen som ingåtts innebär att Lachlans tre syskon James, Elisabeth och Prudence får dela på 3,3 miljarder dollar. Detta sker genom en delvis aktieförsäljning av familjefonden.

Lachlan Murdoch med sin fru Sarah på väg in till domstol i Reno, Nevada. (Foto: Andy Barron / AP / TT)

I utbyte ger de upp sina ägarintressen i News Corp och Fox.

Det innebär att när Rupert Murdoch, 94 år gammal, dör tar sonen Lachlan över kontrollen av Fox News, Wall Street Journal, New York Post och The Sun i London.

