Bitter fejd avgjord – han tar över Murdochs imperium

Rubert Murdoch har utsett sin son till arvtagare av hans medieimperium. (Foto: TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Mediamogulen Rupert Murdoch har avslutat en bitter fejd inom både familj och företag. Han går segrande ur och får se sin äldsta son Lachlan ta över hans imperium.

I slutet av 2023 inledde Rupert Murdoch en hemlig rättsprocess för att ändra villkoren i familjens oåterkalleliga förtroendefond. 

Detta för att säkra att äldsta sonen Lachlan Murdoch skulle få ensam kontroll över mediamogulens enorma imperium.

Nu har fejden avslutats till mediamogulens fördel där Lachlan får ensam kontroll över medieimperiet, skriver Financial Times.

Köper ut syskonen Murdoch

Dealen som ingåtts innebär att Lachlans tre syskon James, Elisabeth och Prudence får dela på 3,3 miljarder dollar. Detta sker genom en delvis aktieförsäljning av familjefonden.

Lachlan Murdoch med sin fru Sarah på väg in till domstol i Reno, Nevada. (Foto: Andy Barron / AP / TT)

I utbyte ger de upp sina ägarintressen i News Corp och Fox.

Det innebär att när Rupert Murdoch, 94 år gammal, dör tar sonen Lachlan över kontrollen av Fox News, Wall Street Journal, New York Post och The Sun i London.

Vill behålla den konservativa riktningen

Det har uppfattas som att James Murdoch, som inte varit i kontakt med familjen de senaste åren, var intresserad av att ta över sin fars nyhetskanaler. Han ville då potentiellt ändra deras konservativa politiska hållning.

Rupert Murdoch ville inte se en sådan ändring och startade därmed en rättslig process för att förändra familjefonden.

Lachlan Murdoch är i dag ordförande för News Corp, moderbolaget för över två dussin publikationer. Han efterträdde sin far 2023.

Rupert Murdochs barn med hans tredje fru Wendy Deng, Chloe och Grace, kommer att ansluta sig till Lachlan i en ny familjestiftelse. Stiftelsen kommer att inneha kontrollerande andelar i Fox Corporation och News Corp, skriver The Guardian.

Fox Corporations aktie föll med 0,8 procent på efterhandeln i måndags, rapporterar Investing.com.

Johan Colliander
