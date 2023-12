Blåstes av FTX: Pengarna fortfarande ett mysterium

Börs & Finans

Han ska bli den nye kryptokungen

Han lämnade New York-börsen för att leta nya rikedomar. Nu avslöjar Tom Farley sina nya planer och kan ta över Bankman Frieds kvaddade FTX. Tom Farley var chef för New York-börsen, världens största, under fem år. Sedan lämnade han och gick över till krypto, precis innan den marknaden nådde sin topp. Via en egen SPAC …