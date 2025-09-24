Skattepengar går till att köpa ut chefer: ”Upprörande”

Tidningen har berättat att 602 chefer köptes ut av landets kommuner och regioner till en kostnad av 365 miljoner kronor under perioden 1 januari 2024 till början av juli i år.

Tidningen Chefen i fokus har berättat att företeelsen inte är ny då minst 775 chefer i offentlig regi köptes ut 2023 och 2024 till en nota på 437 miljoner kronor.

Utköpta chefer för över en miljard kronor

Det skriver Visions förbundsordförande Veronica Magnusson på Aftonbladet debatt och konstaterar att om utköpen av chefer i kommuner och regioner från 2019 till 2022 tas med så blir kostnaden över en miljard kronor för ungefär 2 000 utköpta chefer.

”Det är pengar som borde ha gått till välfärden – till viktiga verksamheter som vård och omsorg, socialtjänst, fritidsverksamhet, kultur med mera”, betonar fackförbundets topp i debattinlägget.

Vision pekar på att det är något allvarligt fel i systemet och det inte handlar om bara problem med cheferna, som ”behandlas som slit- och slängvaror”.

Arbetsförhållandena skapar en ”tystnadskultur” och leder till otrygghet, dessutom slängs skattepengar i sjön som kunde använts bättre, poängterar facket i AB.