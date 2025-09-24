Dagens PS
Skattepengar går till att köpa ut chefer: ”Upprörande”

chefer
SKR har för vana att köpa ut chefer som anses inte hålla måttet. Det är för dyra pengar och det är du som står för notan. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

I en granskning har Aftonbladet avslöjat att skattepengar används av kommuner och regioner till att köpa ut chefer för skyhöga belopp. ”Upprörande”, anser fackförbundet Vision.

Tidningen har berättat att 602 chefer köptes ut av landets kommuner och regioner till en kostnad av 365 miljoner kronor under perioden 1 januari 2024 till början av juli i år.

Tidningen Chefen i fokus har berättat att företeelsen inte är ny då minst 775 chefer i offentlig regi köptes ut 2023 och 2024 till en nota på 437 miljoner kronor.

Utköpta chefer för över en miljard kronor

Det skriver Visions förbundsordförande Veronica MagnussonAftonbladet debatt och konstaterar att om utköpen av chefer i kommuner och regioner från 2019 till 2022 tas med så blir kostnaden över en miljard kronor för ungefär 2 000 utköpta chefer.

”Det är pengar som borde ha gått till välfärden – till viktiga verksamheter som vård och omsorg, socialtjänst, fritidsverksamhet, kultur med mera”, betonar fackförbundets topp i debattinlägget.

Vision pekar på att det är något allvarligt fel i systemet och det inte handlar om bara problem med cheferna, som ”behandlas som slit- och slängvaror”.

Arbetsförhållandena skapar en ”tystnadskultur” och leder till otrygghet, dessutom slängs skattepengar i sjön som kunde använts bättre, poängterar facket i AB.

Chefer rädda för att säga sin mening

”Ibland kan utköp vara en sista lösning. Men när det blir vardag, eller ett sätt att undvika konflikter, riskerar det att urholka förtroendet. Det skapar chefer som inte vågar säga vad de egentligen tycker och som styrs av rädsla för att få sparken. Det är förlamande för ledarskapet. Medarbetarna och invånarna, ofta barn, unga och äldre, drabbas.”

Bland chefer i kommuner och regioner uppger många att de inte vågar framföra kritik av rädsla för repressalier.

Vision anser att politiker och berörda arbetsgivare nu bör ta tjuren vid hornen och reda ut varför utköp blivit så vanligt i kommuner och regioner, dessutom höjs krav på att ge cheferna inom välfärden rätt förutsättningar att göra sitt jobb.

Facktoppen: “Måste vända utvecklingen”

”Vi måste vända utvecklingen”, anser Visions förbundsordförande Veronica Magnusson, författare till debattartikeln.

Hon förklarar att arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, anser att utköp ibland är nödvändigt för att undvika rättsliga dröjsmål. Men att facket menar att det inte är någon lösning, utan ett symptom på att det inte står rätt.

Läs även: Kommunerna betalade över 365 miljoner för att bli av med chefer News55

Läs även: Kommunerna betalade över 365 miljoner för att bli av med chefer
Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

