Forskarnas svar: Har inte ungdomar alltid varit lata?

Det här är en debattartikel och åsikterna som framkommer är debattörernas och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.

I varje tid har äldre kallat de yngre lata, bortskämda eller odisciplinerade. Det sumeriska riket hade redan för 5 000 år sedan texter om ungdomens förfall. Frågan är alltså inte: Vad är det för fel på den nya generationen? utan: Varför upprepar vi samma klagomål gång på gång?

En artikel i Dagens PS beskrev hur arbetsgivare upplever Generation Z och deras oanställningsbarhet. En undersökning från Becoming You Labs visar att de unga värderar ”självomsorg, äkthet och att hjälpa andra”, medan chefer värderar ”prestation, lärande och hårt arbete” och antar att skillnaderna handlar om generationsskillnader.

Men, det behöver inte vara så enkelt. Skillnaderna kan lika gärna förklaras av ålder, livssituation, och roll.

Lata eller bara unga?

Är Per lat för att han är född 2002 – eller för att han är 23 år och ännu inte formats av arbetslivets krav och vilkor? Är Erika flitig och effektiv för att hon är född 1969 – eller för att hon, efter tre decennier i yrkeslivet, vet hur man levererar?

När vi jämför människor i olika skeden av livet är det lätt att blanda ihop biologisk ålder, erfarenhet, och tidens normer till en förenklad berättelse som handlar om ”generationer”.