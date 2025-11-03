DEBATT Av och till ses rubriker såsom ”Generation Z inte går att anställa för att de är lata”. När företag klagar på att ”Generation Z” inte går att anställa för att de inte kan passa tider eller har rätt klädsel, upprepas ett mycket gammalt mönster.
Forskarnas svar: Har inte ungdomar alltid varit lata?
Mest läst i kategorin
Dags att namnskydda Sparkontot – stoppa dåliga kopior
KOMMENTAR En falukorv får inte kallas en falukorv om den inte innehåller en viss procentsats kött. Samma procent-princip borde införas för ett sparkonto och räntan där. Det skriver Dagens PS ekonomireporter David Ingnäs apropå SR Ekots rapportering om att flera storbankers sparkonton nu har nollränta. Läs även: Hög sparränta? Det här bör du veta innan …
Vargekonomi: dyr symbolik eller smart riskreduktion?
Fyra miljoner per varg. Ungefär så ser kalkylen ut när staten avsätter 338 miljoner kronor för att minska vargstammen. Det här är inte en värderingsfråga, utan ett affärscase: lägger vi skattepengar där de reducerar risk mest per krona – eller på åtgärder med svag och fördröjd effekt? DEBATT Nyligen kom regeringens besked om en förstärkt …
Skattepengar går till att köpa ut chefer: ”Upprörande”
I en granskning har Aftonbladet avslöjat att skattepengar används av kommuner och regioner till att köpa ut chefer för skyhöga belopp. ”Upprörande”, anser fackförbundet Vision. Tidningen har berättat att 602 chefer köptes ut av landets kommuner och regioner till en kostnad av 365 miljoner kronor under perioden 1 januari 2024 till början av juli i …
Kivras kommunikationsfiasko ger skrämmande signaler
DEBATT Även om man inte haft oturen att drabbas känner de flesta till hur en ransomware-attack brukar gå till. Du loggar in på datorn och istället för att mötas av Windows- eller Apple-loggan så dyker ett hotfullt meddelande upp på skärmen. ”Vi har tagit kontroll över din dator och dina filer. Betala oss en lösensumma …
Ska vi verkligen jubla över flygets fossilrekord?
Bemötande: I sin krönika ”Europas rekord visar att flygskammen äntligen är död” jublar Viggo Cavling över att flyget i Europa slagit rekord. Men vad är det egentligen vi applåderar? Texten är ett svar på Viggo Cavlings krönika och åsikterna i texterna är skribenternas egna. I Sverige har fossila subventioner slagit undan benen för en beteendeförändring …
Det här är en debattartikel och åsikterna som framkommer är debattörernas och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.
I varje tid har äldre kallat de yngre lata, bortskämda eller odisciplinerade. Det sumeriska riket hade redan för 5 000 år sedan texter om ungdomens förfall. Frågan är alltså inte: Vad är det för fel på den nya generationen? utan: Varför upprepar vi samma klagomål gång på gång?
En artikel i Dagens PS beskrev hur arbetsgivare upplever Generation Z och deras oanställningsbarhet. En undersökning från Becoming You Labs visar att de unga värderar ”självomsorg, äkthet och att hjälpa andra”, medan chefer värderar ”prestation, lärande och hårt arbete” och antar att skillnaderna handlar om generationsskillnader.
Men, det behöver inte vara så enkelt. Skillnaderna kan lika gärna förklaras av ålder, livssituation, och roll.
Lata eller bara unga?
Är Per lat för att han är född 2002 – eller för att han är 23 år och ännu inte formats av arbetslivets krav och vilkor? Är Erika flitig och effektiv för att hon är född 1969 – eller för att hon, efter tre decennier i yrkeslivet, vet hur man levererar?
När vi jämför människor i olika skeden av livet är det lätt att blanda ihop biologisk ålder, erfarenhet, och tidens normer till en förenklad berättelse som handlar om ”generationer”.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Drivs av olika behov
Den amerikanske psykologen David McClelland visade redan på 1980-talet att människor drivs av olika psykologiska behov – till exempel behovet av prestation, samhörighet eller makt.
Det är dessa drivkrafter, inte födelseår, som formar våra värderingar. Den som har starkt prestationsbehov tenderar att bli chef och värdera hårt arbete. Den som drivs av samhörighet värdesätter autenticitet och att hjälpa andra. Organisationer behöver båda typerna – annars blir de antingen cyniska eller ineffektiva.
Generation Z utgör inget hot
De värderingar som tillskrivs Generation Z är inte hot mot arbetsmoralen, utan uttryck för något mänskligt och evolutionärt: grupper där människor hjälps åt har alltid klarat sig bättre än de där alla tävlar mot varandra. Självomsorg och empati är alltså inte tecken på lättja, utan på anpassningsförmåga.
Låt oss därför sluta diagnostisera varje ny generation som problematisk. Det är inte ungdomen som förändrats – det är vi som glömt hur det var att vara ung.
Jonas Lundsten, fil.dr., universitetslektor i organisationsstudier, Malmö Universitet.
Maria Appelqvist, fil.dr., universitetslektor i organisationsstudier, Malmö Universitet.
Detta är ett debattinlägg på Dagens PS. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte Dagens PS uppfattning.
Detta är ett debattinlägg på Dagens PS. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte Dagens PS uppfattning.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
10 år efter Parisavtalet: "Det går för långsamt"
Tio år efter Parisavtalet kämpar världen med att hålla takten i övergången till ren energi, trots rekordstora investeringar i förnybar kraft. När världens ledare samlas till klimattoppmötet COP30 i Brasilien den 10–21 november är bilden av den globala energiomställningen fylld av motsägelser. Mycket har förändrats sedan Parisavtalet undertecknades 2015 och globala klimatmål skrevs ner. Energisystemen …
Får poäng för att döda ryska soldater: "Ett tekniskt arbete"
Ukrainska soldater som lyckas slå ut en stridsvagn eller döda en fiende får poäng – som kan användas i en webbutik. Problematisk utveckling, menar kritiker. Nödvändigt, menar ukrainska myndigheter. Ett poängbaserat system som belönar ukrainska drönarförare för lyckade attacker har snabbt blivit ett centralt verktyg i landets krigföring mot Ryssland. Programmet, kallat Army of Drones …
Forskarnas svar: Har inte ungdomar alltid varit lata?
DEBATT Av och till ses rubriker såsom ”Generation Z inte går att anställa för att de är lata”. När företag klagar på att ”Generation Z” inte går att anställa för att de inte kan passa tider eller har rätt klädsel, upprepas ett mycket gammalt mönster. Det här är en debattartikel och åsikterna som framkommer är …
Därför vinner Mjällby i längden
Kusinerna från landet? Glöm det. När Mjällby lyfter Lennart Johanssons pokal är det en helprofessionell klubb med en långsiktig plan. Allsvenskan i fotboll som avgörs helgen som kommer. Toppstriden är totalt ointressant med en omgång kvar. Det är redan innan de sista matcherna är spelade klart att Mjällby vinner, Hammarby blir tvåa och Gais tar …
Bottenrekord för Trump – förtroendet rasar på hemmaplan
Enligt färska opinionsundersökningar kan mellanårsvalet bli ett missnöjesval mot Donald Trump. Demokraterna vädrar morgonluft. Demokraterna kan hysa vissa förhoppningar inför mellanårsvalet med förskjutningar av makten som resultat. Det visar CNN:s senaste valbarometer som genomförts av SSRS. Orsaken är framför allt att Trump verkar tappa stöd för andra mätningen i rad. På frågan om man stöttar …