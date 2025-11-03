Dagens PS
Forskarnas svar: Har inte ungdomar alltid varit lata?

Generation Z
Har inte unga alltid varit lata? Det frågar sig Jonas Lundsten och Maria Appelqvist från Malmö Universitet. De båda menar att egenskaperna som tillskrivs Generation Z inte är unika på något vis. (Bild: Canva)
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

DEBATT Av och till ses rubriker såsom ”Generation Z inte går att anställa för att de är lata”. När företag klagar på att ”Generation Z” inte går att anställa för att de inte kan passa tider eller har rätt klädsel, upprepas ett mycket gammalt mönster.

Det här är en debattartikel och åsikterna som framkommer är debattörernas och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.

I varje tid har äldre kallat de yngre lata, bortskämda eller odisciplinerade. Det sumeriska riket hade redan för 5 000 år sedan texter om ungdomens förfall. Frågan är alltså inte: Vad är det för fel på den nya generationen? utan: Varför upprepar vi samma klagomål gång på gång?

En artikel i Dagens PS beskrev hur arbetsgivare upplever Generation Z och deras oanställningsbarhet. En undersökning från Becoming You Labs visar att de unga värderar ”självomsorg, äkthet och att hjälpa andra”, medan chefer värderar ”prestation, lärande och hårt arbete” och antar att skillnaderna handlar om generationsskillnader.

Men, det behöver inte vara så enkelt. Skillnaderna kan lika gärna förklaras av ålder, livssituation, och roll.

Lata eller bara unga?

Är Per lat för att han är född 2002 – eller för att han är 23 år och ännu inte formats av arbetslivets krav och vilkor? Är Erika flitig och effektiv för att hon är född 1969 – eller för att hon, efter tre decennier i yrkeslivet, vet hur man levererar?

När vi jämför människor i olika skeden av livet är det lätt att blanda ihop biologisk ålder, erfarenhet, och tidens normer till en förenklad berättelse som handlar om ”generationer”.

Drivs av olika behov

Den amerikanske psykologen David McClelland visade redan på 1980-talet att människor drivs av olika psykologiska behov – till exempel behovet av prestation, samhörighet eller makt.

Det är dessa drivkrafter, inte födelseår, som formar våra värderingar. Den som har starkt prestationsbehov tenderar att bli chef och värdera hårt arbete. Den som drivs av samhörighet värdesätter autenticitet och att hjälpa andra. Organisationer behöver båda typerna – annars blir de antingen cyniska eller ineffektiva.

Generation Z utgör inget hot

De värderingar som tillskrivs Generation Z är inte hot mot arbetsmoralen, utan uttryck för något mänskligt och evolutionärt: grupper där människor hjälps åt har alltid klarat sig bättre än de där alla tävlar mot varandra. Självomsorg och empati är alltså inte tecken på lättja, utan på anpassningsförmåga.

Låt oss därför sluta diagnostisera varje ny generation som problematisk. Det är inte ungdomen som förändrats – det är vi som glömt hur det var att vara ung.

Jonas Lundsten, fil.dr., universitetslektor i organisationsstudier, Malmö Universitet.

Maria Appelqvist, fil.dr., universitetslektor i organisationsstudier, Malmö Universitet.

