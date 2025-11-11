Det ser ljusare ut för den svenska ekonomin, enligt Svenskt Näringslivs ordförande Jacob Wallenberg. Samtidigt riskerar EU att halka efter omvärlden, bland annat på AI-området. Vi kan tappa chansen om vi reglerar för hårt. Det är jag orolig för, säger han.
Wallenberg om AI-reglering: ”Gått för långt”
Det har varit ett turbulent ekonomiskt år på många sätt hittills, konstaterar Jacob Wallenberg, ordförande för Svenskt Näringsliv och Wallenbergsfärens maktbolag Investor.
Men efter bland annat tullkrig och en global ränteoro finns ändå tecken på att läget håller på att ljusna.
Jag ser att inflationen går ner, jag ser att räntorna går ner, jag hör lite mer positiva ordalag. Och sen tycker jag att en del frågor kring handel och tullar – allt det här som har hängt i luften under lång tid – har lugnat ner sig, säger han.
Wallenberg: Nu vänder det. Dagens PS
När jag lägger ihop det här med andra intryck är jag lite mer positiv.
”Störtkruka och flytväst”
När det gäller hur Sverige och övriga Europa står sig i jämförelse med exempelvis USA och Kina finns dock fortsatt en del orostecken enligt näringslivsprofilen.
Det gäller inte minst den pågående AI-revolutionen, där EU:s regleringar går längre än motsvarande lagstiftning på många andra håll.
Det är en väldigt viktig och relevant fråga, säger Jacob Wallenberg.
I EU inför vi legala begränsningar för att vi är rädda för att något negativt skulle kunna hända. USA och Kina gör precis tvärtom. Det betyder att chansen att utvecklas snabbt i USA eller Kina – eller Indien för den delen – är mycket, mycket större.
Men ser du inga risker med AI?
Det är självklart att det finns risker. Det finns risker med allt nytt. Men om vi ska gå omkring med störtkruka och flytväst på oss hela dagarna kommer vi kanske inte att utvecklas på det sätt vi hoppas.
Det är ju verkligen en balansgång. Och jag förstår att det inte är lätt för politiker som ska fatta de här besluten. Men jag tycker att här går Europa för långt.
Börsoro kring AI
Den senaste tidens börsoro kring AI-aktier har fått bedömare att prata om en möjlig AI-bubbla. Den diskussionen håller sig Jacob Wallenberg dock helst utanför.
Men det är självklart att alltid med nya teknologier tar det ett tag innan det balanserar sig, med tillgång och efterfrågan, säger han.
Just nu är det hög efterfrågan och då ser vi en prisutveckling därefter. Var det landar – hur vi kommer att använda AI i ett längre perspektiv – det är det som egentligen kommer att ge priset på AI i framtiden. Men det är ett tag innan vi är där.
Wallenberg: Europeerna är för nöjda för sitt eget bästa. Realtid
Wallenberg om AI-reglering: ”Gått för långt”
