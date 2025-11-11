Wallenberg om AI-reglering: ”Gått för långt”

Det har varit ett turbulent ekonomiskt år på många sätt hittills, konstaterar Jacob Wallenberg, ordförande för Svenskt Näringsliv och Wallenbergsfärens maktbolag Investor.

Men efter bland annat tullkrig och en global ränteoro finns ändå tecken på att läget håller på att ljusna.

Jag ser att inflationen går ner, jag ser att räntorna går ner, jag hör lite mer positiva ordalag. Och sen tycker jag att en del frågor kring handel och tullar – allt det här som har hängt i luften under lång tid – har lugnat ner sig, säger han.

När jag lägger ihop det här med andra intryck är jag lite mer positiv.

”Störtkruka och flytväst”

När det gäller hur Sverige och övriga Europa står sig i jämförelse med exempelvis USA och Kina finns dock fortsatt en del orostecken enligt näringslivsprofilen.

Det gäller inte minst den pågående AI-revolutionen, där EU:s regleringar går längre än motsvarande lagstiftning på många andra håll.

Det är en väldigt viktig och relevant fråga, säger Jacob Wallenberg.

I EU inför vi legala begränsningar för att vi är rädda för att något negativt skulle kunna hända. USA och Kina gör precis tvärtom. Det betyder att chansen att utvecklas snabbt i USA eller Kina – eller Indien för den delen – är mycket, mycket större.

Men ser du inga risker med AI?

Det är självklart att det finns risker. Det finns risker med allt nytt. Men om vi ska gå omkring med störtkruka och flytväst på oss hela dagarna kommer vi kanske inte att utvecklas på det sätt vi hoppas.

Det är ju verkligen en balansgång. Och jag förstår att det inte är lätt för politiker som ska fatta de här besluten. Men jag tycker att här går Europa för långt.