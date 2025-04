Volvo sparkar 800 efter Trumps tullar

”Måste anpassa produktionen”

“Beställningar av tunga lastbilar fortsätter att påverkas negativt av marknadens osäkerhet om fraktpriser och efterfrågan, eventuella regulatoriska förändringar och effekterna av tariffer”, säger en talesperson för Volvo Group North America.

”Vi beklagar att vi måste vidta denna åtgärd, men vi måste anpassa produktionen till minskad efterfrågan på våra fordon”.

Essity och Volvo Cars ökar

Samtidigt planerar andra svenska och svenskrelaterade bolag att flytta produktion till USA, enligt en sammanställning hos Reuters.

Hygienföretaget Essity (börskurs Essity) ska enligt dess vd överväga att flytta mer av sin produktion till USA från Mexiko och Kanada.

Reuters refererar även ett uttalande från Volvo Cars (börskurs Volvo Car), svenskbaserat men kinesiskt ägt, i mars där man talat om att man kan komma att flytta ”viss produktion” till USA med hänvisning till tullarna.

Fler kan flytta mer till USA

Reuters sammanställning visar hur en rad företag överväger att flytta produktion till USA eller utöka den om Trumps handelskrig mot övriga världen fortsätter.

Inom fordonssektorn handlar det om BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis och Volkswagen.

Bland övriga sektorer finns choklad i form av Barry Callebaut, sprit via Campari, datorer via Compal, kaffebryggare via Illycaffe och Lavazza och servrar via Inventec.

Elektronik från Samsung LG Electronics, lyxvaror från Luxshare, läkemedel från Novartis och Roche hör också till de som överväger att tillverka mer i USA.

