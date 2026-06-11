Visa träder in i ny era – nu köper AI varorna åt dig

Fick inte så stor spridning

OpenAI lanserade under förra året en funktion som gjorde det möjligt för ChatGPT att söka efter och köpa produkter på nätet, men lösningen fick begränsad spridning bland handlare och avvecklades tidigare i år.

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Den nya modellen bygger på att OpenAI står för den intelligenta delen av tjänsten, medan Visa ansvarar för betalningshantering, auktorisering och bedrägeribekämpning.

Målet är att skapa ett system som kan användas i stor skala över hela handelsnätverket.

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Kan handla utan vetskap

Tekniken öppnar för scenarier där en användare exempelvis anger att denne vill köpa ett par trådlösa hörlurar under en viss prisnivå.

AI-agenten kan därefter hitta ett lämpligt alternativ och genomföra köpet utan att användaren behöver besöka någon webbutik.

För att minska riskerna ska tjänsten innehålla flera säkerhetsmekanismer.

Användare kan sätta utgiftsgränser, begränsa vilka handlare som får användas och kräva manuellt godkännande innan köp genomförs.

Ses som en större trend

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På sikt hoppas Visa dock att användare ska känna sig tillräckligt trygga för att låta AI-agenter fatta fler beslut självständigt.

Utvecklingen speglar en bredare trend där AI allt oftare används för att automatisera konsumtion och affärsprocesser.

Även Mastercard arbetar med liknande lösningar där AI-agenter kan köpa tjänster och produkter på uppdrag av företag.

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