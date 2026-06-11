AI vinner allt mer mark. Visa har nu lanserat en ny tjänst som gör det möjligt att låta AI handla helt på egen hand.
Visa träder in i ny era – nu köper AI varorna åt dig
Visa tar ett stort steg mot en framtid där artificiell intelligens inte bara rekommenderar produkter.
Nu är tanken också att den ska genomföra köp på egen hand.
Betalningsjätten meddelar att dess betalningsnätverk nu integreras med ChatGPT, något som gör det möjligt för AI-agenter att handla och betala åt användare.
Ska fungera som en assistent
Samarbetet innebär att användare kan koppla sina Visakort till ChatGPT och ge AI-systemet befogenhet att genomföra köp hos handlare som accepterar Visa.
Tekniken är tänkt att fungera som en digital inköpsassistent som inte bara söker efter produkter utan även slutför transaktionen.
”I takt med att AI-agenter blir aktiva deltagare i ekonomin fokuserar Visa på att säkerställa att transaktioner är pålitliga, säkra och sömlösa”, säger Jack Forestell, produkt- och strategichef på Visa, till Fortune.
Tidigare försök att kombinera AI och e-handel har haft begränsad framgång.
Läs mer: Amerikaner flyr USA – ett bolag tjänar storkovan på det. Realtid
Fick inte så stor spridning
OpenAI lanserade under förra året en funktion som gjorde det möjligt för ChatGPT att söka efter och köpa produkter på nätet, men lösningen fick begränsad spridning bland handlare och avvecklades tidigare i år.
Den nya modellen bygger på att OpenAI står för den intelligenta delen av tjänsten, medan Visa ansvarar för betalningshantering, auktorisering och bedrägeribekämpning.
Målet är att skapa ett system som kan användas i stor skala över hela handelsnätverket.
Läs mer: Avgör ödet för kortavgifter – Visa och Mastercard granskas. Realtid
Kan handla utan vetskap
Tekniken öppnar för scenarier där en användare exempelvis anger att denne vill köpa ett par trådlösa hörlurar under en viss prisnivå.
AI-agenten kan därefter hitta ett lämpligt alternativ och genomföra köpet utan att användaren behöver besöka någon webbutik.
För att minska riskerna ska tjänsten innehålla flera säkerhetsmekanismer.
Användare kan sätta utgiftsgränser, begränsa vilka handlare som får användas och kräva manuellt godkännande innan köp genomförs.
Ses som en större trend
På sikt hoppas Visa dock att användare ska känna sig tillräckligt trygga för att låta AI-agenter fatta fler beslut självständigt.
Utvecklingen speglar en bredare trend där AI allt oftare används för att automatisera konsumtion och affärsprocesser.
Även Mastercard arbetar med liknande lösningar där AI-agenter kan köpa tjänster och produkter på uppdrag av företag.
Läs mer: Guldet fortsätter att rasa – decenniets svagaste kvartal. Realtid