Vild börssommar kan bli ännu vildare

Världen

En blåsning på Nobelpris-nivå

1 300 Nobelpristagare, kungligheter och forskare. Ett forskningscenter i Afrika. Wow-faktor? Definitivt. Om något av det hade existerat. 6 maj kunde media berätta om hur Science Diplomacy Center for Africa just invigts i Rwandas huvudstad Kigali. Centret hade stöd av Barcelonas och Kigalis styrande, Barcelona-hubben ScitechDiplohub, Network of African Science Academies (Nasac) samt Association of African …